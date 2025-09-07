У Нью-Йорку визначилася переможниця US Open-2025 в жіночому одиночному розряді. У вирішальному поєдинку зустрілися білоруска Аріна Сабалєнка та американка Аманда Анісімова.

"Нейтральна" білоруска Аріна Сабалєнка вийшла на корт "USTA Billie Jean King National Tennis Center" в статусі чинної чемпіонки US Open. Для 24-річної Аманди Анісімової це був дебютний фінал Відкритого чемпіонату США, пише 24 Канал.

Як завершився фінал US Open 2025 Сабалєнка – Анісімова?

У першій партії Сабалєнка виграла два поспіль гейми, але Анісімова зуміла відігратися та вийти вперед – 3:2. "Нейтральна" тенісистка додала наприкінці сету та забрала три останні гейми – 6:3.

У другій партії Аманда намагалася переломити хід поєдинку. Американка зрівняла рахунок після 12 геймів – 6:6. На тай-брейку Сабаленка не залишила шансів суперниці, вигравши другий поспіль трофей US Open.

Матч тривав одну годину та 36 хвилин. Це була десята очна зустріч тенісисток. "Нейтральна" білоруска виграла четвертий матч у протистоянні.

Аріна Сабалєнка – Аманда Анісімова 2:0 (6:3, 7:6(3))

Відеоогляд фіналу US Open 2025 Сабалєнка – Анісімова

Як виступили українки в US Open 2025?