У першу ракетку світу під час фіналу Вімблдона прилетів корок від шампанського – кумедне відео

У неділю, 13 липня, відбувся фінал Відкритого чемпіонату Великої Британії з тенісу серед чоловіків. У ньому зустрічалися головні зірки Туру Яннік Сіннер і Карлос Алькарас.

Під час цього поєдинку стався курйозний епізод. У другому сеті, коли італієць готувався подавати, на трибунах хтось вирішив відкрити пляшку шампанського, повідомляє 24 Канал.

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Як Сіннер відреагував на інцидент?

Корок від неї полетів на корт і впав зовсім поруч з Янніком Сіннером. Після цього на стадіоні пролунало попередження:

Леді та джентльмени, будь ласка, не відкривайте пляшки, коли гравці збираються подавати.

Як у Сіннера ледь не влучив корок від шампанського: дивіться відео

Утім, це не спантеличило першу ракетку світу та не завадило йому здобути підсумкову перемогу. Він уперше тріумфував на трав'яному "мейджорі", здолавши іспанця врешті-решт з рахунком 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

На церемонії нагородження Яннік Сіннер прокоментував цю кумедну ситуацію. Він заявив, що до цього не стикався з таким на кортах:

Зі мною таке бувало раніше? Ні, тільки тут, на Вімблдоні. Але ми саме тому й любимо тут грати. Це дуже дорогий турнір.

Сіннер відреагував на інцидент з шампанським: дивіться відео

Нагадаємо, що в жіночому одиночному розряді перемогу здобула Іга Швьонтек. Для неї це був також перший тріумф на Вімблдоні.