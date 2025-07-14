Україну в одиночному розряді на трав'яному "мейджорі" представляли чотири тенісистки. На жаль, він не став надуспішним для наших спортсменок, повідомляє 24 Канал.
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Як змінилися позиції українок у рейтингу WTA?
Найкраще на Вімблдоні виступили Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Обидві уродженки Одеси дійшли до третього кола турніру.
Після таких результатів лідерка національного рейтингу опустилася на одну сходинку, а Даяна – піднялася на три. Тепер вони посідають 14-те та 39-те місця відповідно.
Точно не може записати собі в актив цей турнір Марта Костюк. Вона вилетіла вже в першому колі, через що втратила одну позицію – тепер киянка є 27-ю ракеткою світу.
Юлія Стардубцева змогла здобути одну перемогу, але у другому колі залишила Вімблдон. Вона опустилася на чотири сходинки – 72-ге місце.
Окремо варто відзначити прогрес Олександри Олійникової. Вона після виграшу турніру серії ITF W75 у Гаазі зробила ривок на 23 позиції та встановила персональний рекорд – 170-та сходинка.
Українські тенісистки в топ-250 світового рейтингу
- 14. Еліна Світоліна – 2794 очка (-1 позиція)
- 27. Марта Костюк – 1616 (-1)
- 39. Даяна Ястремська – 1306 (+3)
- 72. Юлія Стародубцева – 895 (-4)
- 123. Ангеліна Калініна – 603 (-6)
- 170. Олександра Олійникова – 422 (+23)
- 201. Дарія Снігур – 356 (-39)
- 233. Анастасія Соболєва – 312 (+1)
Зазначимо, що в топ-10 світового рейтингу відбулося чимало змін. Першою ракеткою світу залишається Арина Соболенко, у трійку після перемоги на Вімблдоні повернулася Іга Швьонтек, а також у топ-10 увірвалася фіналістка Аманда Анісімова. При цьому десятку найкращих залишила Емма Наварро.
Рейтинг WTA: топ-10
- Арина Соболенко ("нейтральна") – 12420 очок
- Коко Гофф (США) – 7669
- Іга Швьонтек (Польща) – 6813 (+1 позиція)
- Джессіка Пегула (США) – 6423 (-1)
- Мірра Андрєєва ("нейтральна") – 5163 (+2)
- Чжен Ціньвень (Китай) – 4803
- Аманда Анісімова (США) – 4470 (+5)
- Медісон Кіз (США) – 4374
- Жасмін Паоліні (Італія) – 3576 (-4)
- Паула Бадоса (Іспанія) – 3454 (-1)