Украину в одиночном разряде на травяном "мэйджоре" представляли четыре теннисистки. К сожалению, он не стал сверхуспешным для наших спортсменок, сообщает 24 Канал.
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Как изменились позиции украинок в рейтинге WTA?
Лучше всего на Уимблдоне выступили Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Обе уроженки Одессы дошли до третьего круга турнира.
После таких результатов лидер национального рейтинга опустилась на одну строчку, а Даяна – поднялась на три. Теперь они занимают 14-е и 39-е места соответственно.
Точно не может записать себе в актив этот турнир Марта Костюк. Она вылетела уже в первом круге, из-за чего потеряла одну позицию – теперь киевлянка является 27-й ракеткой мира.
Юлия Стардубцева смогла одержать одну победу, но во втором круге покинула Уимблдон. Она опустилась на четыре ступеньки – 72-е место.
Отдельно стоит отметить прогресс Александры Олейниковой. Она после выигрыша турнира серии ITF W75 в Гааге сделала рывок на 23 позиции и установила персональный рекорд – 170-я строчка.
Украинские теннисистки в топ-250 мирового рейтинга
- 14. Элина Свитолина – 2794 очка (-1 позиция)
- 27. Марта Костюк – 1616 (-1)
- 39. Даяна Ястремская – 1306 (+3)
- 72. Юлия Стародубцева – 895 (-4)
- 123. Ангелина Калинина – 603 (-6)
- 170. Александра Олейникова – 422 (+23)
- 201. Дарья Снигур – 356 (-39)
- 233. Анастасия Соболева – 312 (+1)
Отметим, что в топ-10 мирового рейтинга произошло немало изменений. Первой ракеткой мира остается Арина Соболенко, в тройку после победы на Уимблдоне вернулась Ига Швентек, а также в топ-10 ворвалась финалистка Аманда Анисимова. При этом десятку лучших покинула Эмма Наварро.
Рейтинг WTA: топ-10
- Арина Соболенко ("нейтральная") – 12420 очков
- Коко Гофф (США) – 7669
- Ига Швентек (Польша) – 6813 (+1 позиция)
- Джессика Пегула (США) – 6423 (-1)
- Мирра Андреева ("нейтральная") – 5163 (+2)
- Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4803
- Аманда Анисимова (США) – 4470 (+5)
- Мэдисон Киз (США) – 4374
- Жасмин Паолини (Италия) – 3576 (-4)
- Паула Бадоса (Испания) – 3454 (-1)