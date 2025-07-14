Украину в одиночном разряде на травяном "мэйджоре" представляли четыре теннисистки. К сожалению, он не стал сверхуспешным для наших спортсменок, сообщает 24 Канал.

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Как изменились позиции украинок в рейтинге WTA?

Лучше всего на Уимблдоне выступили Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Обе уроженки Одессы дошли до третьего круга турнира.

После таких результатов лидер национального рейтинга опустилась на одну строчку, а Даяна – поднялась на три. Теперь они занимают 14-е и 39-е места соответственно.

Точно не может записать себе в актив этот турнир Марта Костюк. Она вылетела уже в первом круге, из-за чего потеряла одну позицию – теперь киевлянка является 27-й ракеткой мира.

Юлия Стардубцева смогла одержать одну победу, но во втором круге покинула Уимблдон. Она опустилась на четыре ступеньки – 72-е место.

Отдельно стоит отметить прогресс Александры Олейниковой. Она после выигрыша турнира серии ITF W75 в Гааге сделала рывок на 23 позиции и установила персональный рекорд – 170-я строчка.

Украинские теннисистки в топ-250 мирового рейтинга

14. Элина Свитолина – 2794 очка (-1 позиция)

27. Марта Костюк – 1616 (-1)

39. Даяна Ястремская – 1306 (+3)

72. Юлия Стародубцева – 895 (-4)

123. Ангелина Калинина – 603 (-6)

170. Александра Олейникова – 422 (+23)

201. Дарья Снигур – 356 (-39)

233. Анастасия Соболева – 312 (+1)

Отметим, что в топ-10 мирового рейтинга произошло немало изменений. Первой ракеткой мира остается Арина Соболенко, в тройку после победы на Уимблдоне вернулась Ига Швентек, а также в топ-10 ворвалась финалистка Аманда Анисимова. При этом десятку лучших покинула Эмма Наварро.

Рейтинг WTA: топ-10