Скандинавська битва на Олімпіаді: Фінляндія знищила принципового суперника у хокеї
- Збірна Фінляндії перемогла Швецію в центральному матчі групи В хокейного турніру Олімпіади-2026 з рахунком 4:1.
- Перемога стала важливим кроком для фінів у боротьбі за вихід до чвертьфіналу, обидві команди набрали по три очки після двох матчів.
Збірна Фінляндії впевнено перемогла Швецію у центральному матчі групи В хокейного турніру Олімпіади-2026. "Леви" закинули чотири шайби та не залишили шансів принциповому супернику.
Ця перемога стала критично важливою для фінів після невдалого старту турніру. Натомість Швеція не змогла підтвердити статус одного з фаворитів групи, передає 24 Канал.
Як розгорталася гра?
Збірна Фінляндії активно розпочала матч і вже в першому періоді закинула дві шайби, поставивши шведів у складне становище. Ніколас Матінпало відкрив рахунок точним кидком, а згодом перевагу подвоїв Антон Лунделль, пише winnipegfreepress.
Швеція змогла відповісти лише в другому періоді, коли Расмус Далін реалізував більшість і скоротив відставання до мінімуму. Проте на більше "тре крунур" не вистачило.
Гол у меншості добив шведів і приніс фінам впевнену перемогу
Ключовим моментом гри стала шайба Йоеля Армії у меншості, яка відновила комфортну перевагу фінів – 3:1. У третьому періоді команда Фінляндії закріпила успіх і встановила фінальний рахунок – 4:1.
Фіни продемонстрували самовіддану гру в обороні, витримали тиск суперника та ефективно використали свої моменти. Перемога для "Суомі" стала важливим кроком у боротьбі за вихід до чвертьфіналу Олімпійських ігор-2026.
Цей результат дозволив обом командам набрати по три очки після двох матчів, що загострило боротьбу за вихід до плей-оф.
Одноосібним лідером у групі В є Словаччина (6 очок), в аутсайдера Італії наразі 0 балів.
Що потрібно знати про олімпійський хокейний турнір у чоловіків?
- Участь в Олімпійських іграх беруть 12 збірних, поділених на три групи. Кожна на стартовому етапі проведе по три матчі.
- Переможці груп вийдуть одразу в 1/4 фіналу, так само як найкраща команда з тих, які посядуть другі місця. Інші за рейтингом складуть турнірну сітку і почнуть з 1/8 фіналу.
- Хокеїстам NHL дозволили брати участь в Олімпіаді, тож збірні привезли свої найсильніші склади.