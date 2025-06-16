Футболіст збірної України присвятив гол вагітній дружині: щемливий момент потрапив на відео

Молодіжна збірна України перемогла Фінляндію у другому матчі на Євро-2025. Автором одного з голів став вінгер "синьо-жовтих" Максим Брагару.

На 49-й хвилині поєдинку Максим Брагару скористався навісом Владислава Велетня та подвоїв перевагу українців. Цей гол став особливим для вінгера молодіжки, пише 24 Канал.

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Брагару ощасливив дружину

22-річний футболіст присвятив гол своїй дружині Марії, яка очікує дитину. Цей щемливий момент потрапив у трансляцію.

Максим підхопив м'яч та побіг до трибуни, де перебувала його дружина. Вона не очікувала побачити такий подарунок від чоловіка.

Максим Брагару святкує взяття воріт / скриншот з відео

Дружина Максима Брагару Марія на трибунах стадіону / скриншот з відео

Відео моменту в огляді матчу Фінляндія – Україна

Нагадаємо, що Максим Брагару наразі є найкращим бомбардиром збірної України на Євро-2025. На рахунку гравця Динамо два голи.

До речі, найкращим гравцем матчу Фінляндія – Україна теж став динамівець, який відзначився забитим голом.