Друга гра "синьо-жовтих" на Євро-2025: де дивитися матч Фінляндія – Україна

Молодіжні збірні України та Фінляндії зіграють очний матч в рамках 2-го туру чемпіонату Європи U-21. У першому турі підопічні Унаї Мельгоси залишились без очок в битві проти Данії.

12 червня молодіжна збірна України стартувала на Євро-2025, програвши Данії (2:3). Тепер же підопічні Унаї Мельгоси готуються до другого туру групи, в рамках якого зіграють проти Фінляндії, повідомляє 24 Канал.

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Де дивитися матч Фінляндія – Україна

Матч Фінляндія – Україна онлайн буде показаний в Україні. Офіційним транслятором молодіжного Євро-2025 є Megogo. Пряма трансляція зустрічі буде доступна на ОТТ-платформі компанії.

Також гра буде доступна на телеканалах "Megogo Спорт" та "Суспільне Спорт" в кабельних мережах. Сам матч відбудеться на міському стадіоні у Кошице (місткість – 12500 глядачів). Початок – 15 червня о 19:00 за Києвом.

Поразку від Данії можна назвати прикрою, адже підопічні Унаї Мельгоси двічі виходили вперед. Втім голи Волошина та Брагару не забезпечили перемогу "синьо-жовтим" через провальну кінцівку зустрічі.

Наступний наш суперник Фінляндія оцінювалась як аутсайдер квартету. Втім, у першому турі команда змогла здивувати, здобувши нічию проти Нідерландів (2:2).

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При цьому фіни першими забили два м'ячі, але не змогли втримати перевагу. Тепер же для обох команд важливо буде грати на перемогу, щоб залишитися в гонці за путівкою у плейоф.