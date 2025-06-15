Розірвав футболку та відштовхнув тренера: у Волошина не витримали нерви після матчу з Фінляндією

Вінгер молодіжної збірної України Назар Волошин не стримав емоцій після переможного матчу на Євро-2025. Футболіста не зміг втішити навіть один з тренерів команди.

Молодіжна збірна України здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи-2025, завдавши поразки команді Фінляндії (2:0). Поєдинок видався дуже напруженим для наших футболістів, пише 24 Канал.

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Що трапилося з Волошиним наприкінці матчу з фінами

Вінгер "синьо-жовтих" Назар Волошин вийшов на поле у другому таймі, замінивши автора другого голу у ворота фінів Максима Брагару. В одному з епізодів динамівцю розірвали футболку. Це сильно засмутило Волошина.

В трансляцію матчу потрапив момент, як Назар залишав поле після фінального свистка. Попри позитивний результат він був сильно розлюченим. Асистент головного тренера "синьо-жовтих" Кирило Мазур спробував заспокоїти футболіста, але він не захотів його слухати та відштовхнув.

Відео з Волошиним та розірваною футболкою

Нагадаємо, що це не єдиний неприємний підсумок матчу. У компенсований час півзахисник Володимир Бражко отримав червону картку. Тож капітан "синьо-жовтих" не допоможе команді у вирішальному поєдинку проти Нідерландів.

Зазначимо, що збірна України зберігає непогані шанси на вихід з групи. У третьому турі команда Унаї Мельгоси зустрінеться з Нідерландами. Матч відбудеться у середу, 18 червня. Початок – о 19:00 за київським часом.