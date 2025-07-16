Ламін Ямаль шаленим фінтом надурив зіркових партнерів по Барселоні: один із них застосував силу

Зірка Барселони продовжує хизуватися своїм неймовірним талантом на тренуванні. Одним зі своїх фінтів Ямаль вивів із себе Роберта Левандовського.

Барселона веде активну підготовку до нового сезону. Серед головних надій команди є її зірковий вінгер Ламін Ямаль, який готується до сезону у прекрасному настрої, повідомляє 24 Канал з посиланням на ФК Барселона.

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Як фінтить Ямаль?

Каталонці проводять активні тренування перед стартом нового розіграшу Ла Ліги. На одному із них 18-річний талант команди похизувався своїми крутими скілами.

Ламін красивим фінтом надурив Левандовського та Гаві, не давши їм забрати м'яч у підкаті. Хавбек навіть спробував вдруге обікрасти Ламіна, але вінгер і цього разу ухилився від "атаки".

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Зрештою Левандовському навіть довелось силою відігнати Ямаля від м'яча та забрати його собі. До слова, на днях Роберт похизувався новою зачіскою.

Нагадаємо, що минулого сезону Ямаль провів 55 матчів за Барселону, відзначившись 18 голами та 21 асистом. Клубу вдалось виграти чемпіонат, Кубок та Суперкубок Іспанії, а також дійти до півфіналу Ліги чемпіонів.