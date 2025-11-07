Суперника Динамо в єврокубках очолив тренер, який працював у Росії під час війни

На тренерському містку італійської Фіорентини відбулися зміни. Після провального старту сезону керівництво "фіалок" призначило на посаду головного тренера Паоло Ванолі.

Паоло Ванолі поставив свій підпис у контракті з Фіорентиною, який розрахований до 30 червня 2026 року з опцією продовження ще на один сезон. 53-річного фахівця вже офіційно презентували, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Фіорентини.

Що відомо про нового тренера Фіорентини?

На посаді головного тренера Фіорентини Паоло Ванолі змінив Стефано Піолі, якого відправили у відставку 4 листопада. У матчі Ліги конференцій проти німецького Майнцу (1:3) діями команди керував виконувач обов'язки головного тренера Даніеле Галоппа.

Паоло Ванолі – головний тренер Фіорентини / фото ФК Фіорентина

Паоло Ванолі під час ігрової кар'єри виступав за Фіорентину, а тому цей клуб не чужий для нього. Окрім "фіалок", італієць грав за Парму, Венецію, Болонью, Рейнджерс та інші клуби. В активі колишнього півзахисника є також два матчі та один гол у складі збірної Італії.

Тренерську кар'єру Ванолі розпочав у 2007 році в аматорському клубі Домельяра. Починаючи з 2010 по 2017 працював на різних посадах зі збірною Італії. Був асистентом Антоні Конте у Челсі та Інтері.

У грудні 2021 року Ванолі став головним тренером московського Спартака. Італієць не покинув команду, коли Росія розпочала повномасштабну агресію проти України. Лише у червні 2022 року фахівець розірвав контракт за сімейними обставинами, подякувавши наостанок російським уболівальникам. Зі Спартаком здобув свій єдиний тренерський трофей – Кубок Росії сезону-2021/22.

Паоло Ванолі на презентації у московському Спартаку / фото ФК Спартак

Перед призначення у Фіорентину Паоло Ванолі працював з Венецією (2022 – 2024) та Торіно (2024 – 2025).

