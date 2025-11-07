Соперника Динамо в еврокубках возглавил тренер, который работал в России во время войны
- Паоло Ваноли назначен главным тренером Фиорентины, подписав контракт до июня 2026 года с возможностью продления.
- Ранее Ваноли работал в московском Спартаке и добыл Кубок России, а также возглавлял Венецию и Торино.
На тренерском мостике итальянской Фиорентины произошли изменения. После провального старта сезона руководство "фиалок" назначило на должность главного тренера Паоло Ваноли.
Паоло Ваноли поставил свою подпись в контракте с Фиорентиной, который рассчитан до 30 июня 2026 года с опцией продления еще на один сезон. 53-летнего специалиста уже официально презентовали, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Фиорентины.
Что известно о новом тренере Фиорентины?
На посту главного тренера Фиорентины Паоло Ваноли сменил Стефано Пиоли, которого отправили в отставку 4 ноября. В матче Лиги конференций против немецкого Майнца (1:3) действиями команды руководил исполняющий обязанности главного тренера Даниэле Галоппа.
Паоло Ваноли – главный тренер Фиорентины / фото ФК Фиорентина
Паоло Ваноли во время игровой карьеры выступал за Фиорентину, а потому этот клуб не чужой для него. Кроме "фиалок", итальянец играл за Парму, Венецию, Болонью, Рейнджерс и другие клубы. В активе бывшего полузащитника также два матча и один гол в составе сборной Италии.
Тренерскую карьеру Ваноли начал в 2007 году в любительском клубе Домельяра. Начиная с 2010 по 2017 работал на различных должностях со сборной Италии. Был ассистентом Антони Конте в Челси и Интере.
В декабре 2021 года Ваноли стал главным тренером московского Спартака. Итальянец не покинул команду, когда Россия начала полномасштабную агрессию против Украины. Лишь в июне 2022 года специалист разорвал контракт по семейным обстоятельствам, поблагодарив напоследок российских болельщиков. Со Спартаком добыл свой единственный тренерский трофей – Кубок России сезона-2021/22.
Паоло Ваноли на презентации в московском Спартаке / фото ФК Спартак
Перед назначением в Фиорентину Паоло Ваноли работал с Венецией (2022 – 2024) и Торино (2024 – 2025).
Когда Фиорентина сыграет против Динамо?
- Фиорентина является соперником киевского Динамо в Лиге конференций. Команды встретятся 11 декабря.
- У Лиге конференций "фиалки" идут на 8 месте в таблице, имея в активе шесть очков после трех матчей. Динамо пока занимает 24 место с тремя зачетными пунктами.
- А вот в Серии А дела Фиорентины идут совсем плохо. Новая команда Ваноли находится на дне турнирной таблицы (20 место), не одержав ни одной победы в 10 поединках.