Болгарський клуб помилково поховав свого колишнього футболіста

Болгарський ФК Арда повідомив у прямому ефірі недостовірну інформацію. Представники команди помилково поховали одного з гравців.

У болгарській лізі матч між Ардою та Левскі розпочався хвилиною мовчання на честь ексгравця клубу Петко Ганчева, якого помилково оголосили померлим. Через це розгорнувся гучний скандал, пише 24 канал з посиланням на talksport.

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Гучний фейл Арди

78-річний Ганчев дізнався про власну "смерть" від дружини.

Вона дивилася матч по телевізору і зустріла його зі сльозами на очах. Петко пояснив, що планував подивитися гру разом із нею, але затримався на 10 хвилин через роботу. У цей час його телефон безперервно дзвонив, але він не відповідав, оскільки був за кермом.

Ще до завершення матчу клуб Арда вибачився перед Ганчевим.

Керівництво ПФК АРДА хоче вибачитися перед колишнім футболістом АРДА Петко Ганчевим та його родичами після того, як клуб отримав неправдиву інформацію про нього. Бажаємо Ганчеву довгих років здоров’я та радіти успіхам АРДА,

– написали у клубі.

Відзначимо, що Арда та Левскі розписали нічию з рахунком 1:1.