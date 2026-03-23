Новий вид спорту на Олімпіаді спричинив бум: його масово вводять у школах і вже готують збірні

Після рішення включити флаг-футбол до Олімпіади-2028 цей вид спорту стрімко набирає популярності. Країни вже інвестують мільйони у розвиток молодіжних ліг.

Найбільший вплив на популяризацію флаг-футболу має Національна футбольна ліга США, яка активно просуває його за межами Америки. У низці країн спорт уже інтегрують у шкільні програми фізичного виховання, пише The Sun.

Чому флаг-футбол раптово став світовим трендом?

Флаг-футбол – це безконтактна версія американського футболу, яка вважається безпечнішою та доступнішою для дітей і підлітків. Саме ці фактори стали ключовими для рішення Міжнародного олімпійського комітету включити дисципліну до програми Ігор у Лос-Анджелесі 2028 року.

Після цього уряди та спортивні федерації почали активно інвестувати в інфраструктуру, тренерів і дитячі ліги. Наприклад, в Ірландії держава виділила сотні тисяч євро на розвиток цього виду спорту та його інтеграцію у школи.

NFL використовує Олімпіаду, щоб підкорити нові ринки

Просування флаг-футболу стало частиною глобальної стратегії НФЛ, яка намагається збільшити аудиторію за межами США. Ліга фінансує навчальні програми, постачає екіпірування школам і проводить міжнародні турніри для молоді.

Аналітики вважають, що участь у Олімпіаді може кардинально змінити статус цього виду спорту – так само, як це свого часу сталося зі скейтбордингом чи серфінгом. Якщо тренд збережеться, до 2028 року флаг-футбол може стати одним із наймасовіших командних видів спорту серед молоді у світі.

