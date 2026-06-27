Після насиченого етапу в Барселоні команди практично без перепочинку вирушили до Австрії. Коротке коло, значні перепади висот і кілька потужних зон гальмування традиційно роблять гонку в Шпільберзі однією з найнепередбачуваніших у сезоні, передає 24 Канал.
Дивіться також Формула-1 у сезоні 2026 року: розклад і результати гран-прі, турнірна таблиця пілотів
Чого чекати від Гран-прі Австрії?
Ред Булл Ринг є однією з найкоротших трас чемпіонату, але саме це часто призводить до щільної боротьби та мінімальних відривів у кваліфікації. Довгі прямі створюють хороші можливості для обгонів, а спекотна погода може суттєво вплинути на знос шин і тактичні рішення команд.
Додаткової інтриги додає чемпіонська боротьба. Після перемоги в Іспанії Льюїс Гамільтон намагатиметься розвинути успіх, тоді як лідери сезону прагнутимуть не втратити дорогоцінні очки. Деякі команди також привезли оновлення болідів, які можуть змінити баланс сил.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Розклад Гран-прі Австрії
Вікенд пройде за класичним форматом без спринтерської гонки. Пілоти проведуть три тренування, після чого відбудуться кваліфікація та недільний Гран-прі.
Розклад за київським часом:
П'ятниця, 26 червня
- Перша практика – 12:30
- Друга практика – 16:00
Субота, 27 червня
- Третя практика – 11:30
- Кваліфікація – 15:00
Неділя, 28 червня
- Гонка – 14:00