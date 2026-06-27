Після насиченого етапу в Барселоні команди практично без перепочинку вирушили до Австрії. Коротке коло, значні перепади висот і кілька потужних зон гальмування традиційно роблять гонку в Шпільберзі однією з найнепередбачуваніших у сезоні, передає 24 Канал.

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Чого чекати від Гран-прі Австрії?

Ред Булл Ринг є однією з найкоротших трас чемпіонату, але саме це часто призводить до щільної боротьби та мінімальних відривів у кваліфікації. Довгі прямі створюють хороші можливості для обгонів, а спекотна погода може суттєво вплинути на знос шин і тактичні рішення команд.

Додаткової інтриги додає чемпіонська боротьба. Після перемоги в Іспанії Льюїс Гамільтон намагатиметься розвинути успіх, тоді як лідери сезону прагнутимуть не втратити дорогоцінні очки. Деякі команди також привезли оновлення болідів, які можуть змінити баланс сил.

Розклад Гран-прі Австрії

Вікенд пройде за класичним форматом без спринтерської гонки. Пілоти проведуть три тренування, після чого відбудуться кваліфікація та недільний Гран-прі.

Розклад за київським часом:

П'ятниця, 26 червня

Перша практика – 12:30

Друга практика – 16:00

Субота, 27 червня

Третя практика – 11:30

Кваліфікація – 15:00

Неділя, 28 червня