Таке робили тільки Шумахер і Сенна: Антонеллі приєднався до легенд Формули-1
- 19-річний італійський пілот Андреа Кімі Антонеллі здобув третій поспіль дебютний поул-позішн, повторивши рекорд Міхаеля Шумахера та Айртона Сенни.
- Гран-прі Маямі було перенесено на 20:00 через прогнозований шторм, і гонщикам доведеться змагатися на мокрій трасі.
Формула-1 повернулася після вимушеної павзи тривалістю понад місяць і вже подарувала сюрприз у вигляді дублю McLaren у спринті Гран-прі Маямі. Проте кваліфікація нагадала, хто зараз є головним фаворитом сезону.
Команді "папайя" не вдалося повторити результат короткої гонки і знову очолити пелотон на недільний головний заїзд. Натомість сталася історична подія для 19-річного пілота з Італії, повідомляє 24 Канал.
Як завершилася кваліфікації Гран-прі Маямі?
Після спринту у Red Bull, Ferrari та Mercedes зробили правильні корективи у налаштуваннях. Перевага McLaren кудись зникла: за поул пілоти чемпіонської стайні не боролися.
Здивував Макс Ферстаппен: пілот, який ще місяць тому в інтерв'ю ледь не оголошував про бажання піти з Формули-1, знову у лідерській битві. У вирішальному третьому сегменті йому забракло менше двох десятих секунди, щоб стартувати першим під час недільної гонки.
А от у Mercedes триває транзит ролі лідера команди від більш досвідченого Джорджа Рассела до молодого Андреа Кімі Антонеллі. Італієць промчав феноменальне швидке коло, і навіть помилка у другій спробі не зіпсувала йому поул-позішн Маямі. Шарль Леклер і Ландо Норріс опинилися на другому ряду, Рассел лише 5-ий.
Результати кваліфікації Гран-прі Маямі у Формулі-1
- Кімі Антонеллі, Mercedes – 1:27.798
- Макс Ферстаппен, Red Bull – +0.166
- Шарль Леклер, Ferrari – +0.345
- Ландо Норріс, McLaren – +0.385
- Джордж Рассел, Mercedes – +0.399
- Льюїс Гемілтон, Ferrari – +0.521
- Оскар Піастрі, McLaren – +0.702
- Франко Колапінто, Alpine – +0.964
- Ізак Аджар, Red Bull – +0.991
- П'єр Гаслі, Alpine – +1.012
Який рекорд повторив Кімі Антонеллі?
Як пише France 24, італійському вундеркінду вдалося підкорити досягнення, яким раніше у Формулі-1 володіли лише двоє пілотів за всю історію. Йдеться про здобуття трьох поспіль дебютних поул-позішн.
До Кімі тільки 7-разовий чемпіон світу Міхаель Шумахер та легендарний бразилець Айртон Сенна після своєї першої перемоги у кваліфікації одразу ж здобували ще дві під час наступних гоночних вікендів.
Чи відбудеться гонка у Маямі?
У неділю в Маямі чекають на шторм із сильним дощем та блискавкою. За американським законодавством, спортивні змагання не можуть відбуватися у грозу, це ризик для життя і здоров'я пілотів та вболівальників.
Тому, як зазначає BBC, старт гонки було перенесено. Замість 23:00 за київським часом Гран-прі розпочнеться вже о 20:00. Навіть попри зміну часу старту, боротися гонщикам, ймовірно, доведеться на мокрій трасі.
Як закінчився спринт Гран-прі Маямі?
Вперше у сезоні на найвищу сходинку п'єдесталу піднявся чинний чемпіон світу Ландо Норріс. Його напарник по команді Оскар Піастрі став другим.
Шарль Леклар перетнув фінішну лінію на третій позиції. Кімі Антонеллі зазнав штрафу через порушення меж траси, тому впав аж на 6-те місце, натомість 4-им став Джордж Рассел.
Очки також набрали Макс Ферстаппен, Лююїс Гемілтон і П'єр Гаслі.