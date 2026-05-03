Таке робили тільки Шумахер і Сенна: Антонеллі приєднався до легенд Формули-1

Формула-1 повернулася після вимушеної павзи тривалістю понад місяць і вже подарувала сюрприз у вигляді дублю McLaren у спринті Гран-прі Маямі. Проте кваліфікація нагадала, хто зараз є головним фаворитом сезону.

Команді "папайя" не вдалося повторити результат короткої гонки і знову очолити пелотон на недільний головний заїзд. Натомість сталася історична подія для 19-річного пілота з Італії, повідомляє 24 Канал.

Як завершилася кваліфікації Гран-прі Маямі?

Після спринту у Red Bull, Ferrari та Mercedes зробили правильні корективи у налаштуваннях. Перевага McLaren кудись зникла: за поул пілоти чемпіонської стайні не боролися.

Здивував Макс Ферстаппен: пілот, який ще місяць тому в інтерв'ю ледь не оголошував про бажання піти з Формули-1, знову у лідерській битві. У вирішальному третьому сегменті йому забракло менше двох десятих секунди, щоб стартувати першим під час недільної гонки.

А от у Mercedes триває транзит ролі лідера команди від більш досвідченого Джорджа Рассела до молодого Андреа Кімі Антонеллі. Італієць промчав феноменальне швидке коло, і навіть помилка у другій спробі не зіпсувала йому поул-позішн Маямі. Шарль Леклер і Ландо Норріс опинилися на другому ряду, Рассел лише 5-ий.

Результати кваліфікації Гран-прі Маямі у Формулі-1

Кімі Антонеллі, Mercedes – 1:27.798 Макс Ферстаппен, Red Bull – +0.166 Шарль Леклер, Ferrari – +0.345 Ландо Норріс, McLaren – +0.385 Джордж Рассел, Mercedes – +0.399 Льюїс Гемілтон, Ferrari – +0.521 Оскар Піастрі, McLaren – +0.702 Франко Колапінто, Alpine – +0.964 Ізак Аджар, Red Bull – +0.991 П'єр Гаслі, Alpine – +1.012

Який рекорд повторив Кімі Антонеллі?

Як пише France 24, італійському вундеркінду вдалося підкорити досягнення, яким раніше у Формулі-1 володіли лише двоє пілотів за всю історію. Йдеться про здобуття трьох поспіль дебютних поул-позішн.

До Кімі тільки 7-разовий чемпіон світу Міхаель Шумахер та легендарний бразилець Айртон Сенна після своєї першої перемоги у кваліфікації одразу ж здобували ще дві під час наступних гоночних вікендів.

Чи відбудеться гонка у Маямі?

У неділю в Маямі чекають на шторм із сильним дощем та блискавкою. За американським законодавством, спортивні змагання не можуть відбуватися у грозу, це ризик для життя і здоров'я пілотів та вболівальників.

Тому, як зазначає BBC, старт гонки було перенесено. Замість 23:00 за київським часом Гран-прі розпочнеться вже о 20:00. Навіть попри зміну часу старту, боротися гонщикам, ймовірно, доведеться на мокрій трасі.

