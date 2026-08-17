Контракт із треком цьогоріч завершується, тож у наступному сезоні ми його вже не побачимо. Для Макса Ферстаппена це буде остання нагода стати тріумфатором домашнього етапу, пише 24 Канал.
Чого очікувати від гонки у Зандворті
Традиційно на треку, який розташований близько до морського узбережжя, варто зважати на погодні примхи. На вузькій трасі, де важко обганяти і важливо не втрачати контроль над болідом ані на секунду, будь-яка несподівана зміна напрямку вітру чи раптовий порив може обернутися зустріччю із відбійником.
Зандворт відомий своїми бенкінгами – два повороти є профільованими з кутом нахилу 18 градусів, як на гонках індікар. Це дозволяє пілотам обирати нестандартні траєкторії і додає видовищності перегонам.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Команди мали декілька тижнів на те, щоб попрацювати на своїх базах і підготувати оновлення, спрямовані на поліпшення результатів у другій половині сезону. Цікаво буде поглянути, кому перерва піде на користь найбільше.
Також це буде перший в історії нідерландського Гран-прі спринт-вікенд, тож стайні матимуть менше часу на роботу з налаштуваннями – після першої практики доведеться одразу готувати боліди до кваліфікації короткої гонки.
Хто має найкращі результати на Гран-прі Нідерландів
Після відновлення гонки на нідерландській землі у календарі Формули-1 у 2021 році лише дві стайні святкували тут перемогу. Тричі поспіль виграв домашній етап Макс Ферстаппен, а після цього настав час McLaren: Ландо Норріс піднявся на найвищу сходинку подіуму у 2024 році, а Оскар Піастрі зробив це минулоріч.
Розклад Гран-прі Нідерландів
- 21 серпня, п'ятниця, 17:30 – спринт-кваліфікація
- 22 серпня, субота, 13:00 – спринт
- 22 серпня, субота, 17:00 – кваліфікація гонки
- 23 серпня, неділя, 16:00 – гонка