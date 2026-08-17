Контракт із треком цьогоріч завершується, тож у наступному сезоні ми його вже не побачимо. Для Макса Ферстаппена це буде остання нагода стати тріумфатором домашнього етапу, пише 24 Канал.

Чого очікувати від гонки у Зандворті

Традиційно на треку, який розташований близько до морського узбережжя, варто зважати на погодні примхи. На вузькій трасі, де важко обганяти і важливо не втрачати контроль над болідом ані на секунду, будь-яка несподівана зміна напрямку вітру чи раптовий порив може обернутися зустріччю із відбійником.

Зандворт відомий своїми бенкінгами – два повороти є профільованими з кутом нахилу 18 градусів, як на гонках індікар. Це дозволяє пілотам обирати нестандартні траєкторії і додає видовищності перегонам.

Команди мали декілька тижнів на те, щоб попрацювати на своїх базах і підготувати оновлення, спрямовані на поліпшення результатів у другій половині сезону. Цікаво буде поглянути, кому перерва піде на користь найбільше.

Також це буде перший в історії нідерландського Гран-прі спринт-вікенд, тож стайні матимуть менше часу на роботу з налаштуваннями – після першої практики доведеться одразу готувати боліди до кваліфікації короткої гонки.

Хто має найкращі результати на Гран-прі Нідерландів

Після відновлення гонки на нідерландській землі у календарі Формули-1 у 2021 році лише дві стайні святкували тут перемогу. Тричі поспіль виграв домашній етап Макс Ферстаппен, а після цього настав час McLaren: Ландо Норріс піднявся на найвищу сходинку подіуму у 2024 році, а Оскар Піастрі зробив це минулоріч.

Розклад Гран-прі Нідерландів