Гран-прі Японії 2026 у мемах: ображений Рассел і повернення Піастрі
- Оскар Піастрі фінішував другим у своєму першому Гран-прі 2026 року, викликавши реакцію у вигляді мемів.
- Джордж Рассел втрачає лідерство в чемпіонаті через Кімі Антонеллі, що також стало предметом жартів у мережі.
Третій етап сезону у Формулі-1 подарував кілька яскравих сюжетів: жахливий старт Mercedes, перші кола для Оскара Піастрі, невдала битва Макса Ферстаппена з Пьєром Гаслі. Мережа відреагувала дотепними мемами.
24 Канал об'єднав найбільш вдалі жарти про Гран-прі Японії 2026 року у традиційну підбірку.
Як в інтернеті відреагували на Гран-прі Японії у Формулі-1?
Піастрі нарешті завершив бодай коло в гонці
Як відчувається гонка після тортур бути фанатом Піастрі упродовж останніх 6 місяців
Оскар Піастрі фінішував другим у своєму першому Гран-прі 2026 року
Джордж Рассел бачить, як Антонеллі через дві гонки відбирає в нього лідерство в чемпіонаті і роль першого пілота в Мерседес
Старт Антонеллі
Кімі Антонеллі – Расселу: "Дивись на мене, тепер я капітан"
Ще одне швидке коло Кімі Антонеллі
Рассел після того, як Антонеллі виграв ще одну гонку
Гаслі – Ферстаппену упродовж всієї гонки
Гаслі утримував Ферстаппена позаду 53 кола