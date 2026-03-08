24 Канал зібрав найбільш дотепні і влучні реакції із соцмереж на дубль команди Mercedes, невдачу Оскара Піастрі, страждання Aston Martin та стратегічні прорахунки Ferrari.

Як реагують мережі на Гран-прі Австралії?

Головний мем вікенду подарував керівник команди Mercedes Тото Вольфф, який хитро посміхнувся на камеру, явно задоволений тим, як його боліди домінують у пелотоні.

Обличчя людини, яка знає, що збудувала космічний корабель:



Блискучі результати "срібних стріл" в кваліфікації і слабенька 7 позиція Льюїса Гемілтона змусили замислитися про те, чи варто було британцю йти з Mercedes.

Гемілтон біля заводу Mercedes:

Оскар Піастрі, який навіть не зміг стартувати у Мельбурні через аварію на колах виїзду з боксів, явно перебуває у чорній смузі – проблеми в австралійця перекочували й у новий чемпіонат.

Як відчувають себе фани Оскара Піастрі в останні 6 місяців:

Один з моїх пілотів розбився ще до вимкнення вогнів, ОСКАР ПІАСТРІ, Я Ж ДО ТЕБЕ ДОБЕРУСЬ:

Початок сезону Формули-1, а Оскар Піастрі врізався ще до старту гонки. Ну з поверненням, Ф1:

Багатьох здивувало те, що Aston Martin після усіх передсезонних проблем з вібрацією двигуна все ж спромоглася проїхати пристойну частину дистанції. Цікаво, що Фернандо Алонсо спершу ніби завершив гонку у боксах, але згодом виїхав ще на кілька кіл.

Фернандо Алонсо раптом на 26-ому колі:

Фернандо Алонсо у Мельбурні:

Як завершився Гран-прі Австралії?