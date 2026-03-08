24 Канал зібрав найбільш дотепні і влучні реакції із соцмереж на дубль команди Mercedes, невдачу Оскара Піастрі, страждання Aston Martin та стратегічні прорахунки Ferrari.
Як реагують мережі на Гран-прі Австралії?
Головний мем вікенду подарував керівник команди Mercedes Тото Вольфф, який хитро посміхнувся на камеру, явно задоволений тим, як його боліди домінують у пелотоні.
Обличчя людини, яка знає, що збудувала космічний корабель:
Блискучі результати "срібних стріл" в кваліфікації і слабенька 7 позиція Льюїса Гемілтона змусили замислитися про те, чи варто було британцю йти з Mercedes.
Гемілтон біля заводу Mercedes:
Оскар Піастрі, який навіть не зміг стартувати у Мельбурні через аварію на колах виїзду з боксів, явно перебуває у чорній смузі – проблеми в австралійця перекочували й у новий чемпіонат.
Як відчувають себе фани Оскара Піастрі в останні 6 місяців:
Один з моїх пілотів розбився ще до вимкнення вогнів, ОСКАР ПІАСТРІ, Я Ж ДО ТЕБЕ ДОБЕРУСЬ:
Початок сезону Формули-1, а Оскар Піастрі врізався ще до старту гонки. Ну з поверненням, Ф1:
Багатьох здивувало те, що Aston Martin після усіх передсезонних проблем з вібрацією двигуна все ж спромоглася проїхати пристойну частину дистанції. Цікаво, що Фернандо Алонсо спершу ніби завершив гонку у боксах, але згодом виїхав ще на кілька кіл.
Фернандо Алонсо раптом на 26-ому колі:
Фернандо Алонсо у Мельбурні:
Як завершився Гран-прі Австралії?
- Джордж Рассел здобув перемогу, Кімі Антонеллі та Шарль Леклер піднялися на подіум.
- Макс Ферстаппен здійснив прорив з 20-го місця на 6-те, Ізак Аджар зійшов через проблеми з двигуном.
- Чинний чемпіон світу Ландо Норріс розпочав захист титулу з 5-го місця у гонці.