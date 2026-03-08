24 Канал собрал наиболее остроумные и меткие реакции из соцсетей на дубль команды Mercedes, неудачу Оскара Пиастри, страдания Aston Martin и стратегические просчеты Ferrari.

Смотрите также Формула-1 по-новому: станет ли сезон-2026 настоящим шоу и парадом неожиданностей

Как реагируют сети на Гран-при Австралии?

Главный мем уикенда подарил руководитель команды Mercedes Тото Вольфф, который хитро улыбнулся на камеру, явно доволен тем, как его болиды доминируют в пелотоне.

Лицо человека, который знает, что построил космический корабль:



Блестящие результаты "серебряных стрел" в квалификации и слабенькая 7 позиция Льюиса Хэмилтона заставили задуматься о том, стоило ли британцу уходить из Mercedes.

Хэмилтон возле завода Mercedes:

Оскар Пиастри, который даже не смог стартовать в Мельбурне из-за аварии на кругах выезда из боксов, явно находится в черной полосе – проблемы у австралийца перекочевали и в новый чемпионат.

Как чувствуют себя фаны Оскара Пиастри в последние 6 месяцев:

Один из моих пилотов разбился еще до выключения огней, ОСКАР ПИАСТРИ, Я Ж К ТЕБЕ ДОБЕРУСЬ:

Начало сезона Формулы-1, а Оскар Пиастри врезался еще до старта гонки. Ну с возвращением, Ф1:

Многих удивило то, что Aston Martin после всех предсезонных проблем с вибрацией двигателя все же смогла проехать приличную часть дистанции. Интересно, что Фернандо Алонсо сначала будто завершил гонку в боксах, но впоследствии выехал еще на несколько кругов.

Фернандо Алонсо вдруг на 26-м круге:

Фернандо Алонсо в Мельбурне:

Как завершился Гран-при Австралии?