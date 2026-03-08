24 Канал собрал наиболее остроумные и меткие реакции из соцсетей на дубль команды Mercedes, неудачу Оскара Пиастри, страдания Aston Martin и стратегические просчеты Ferrari.
Как реагируют сети на Гран-при Австралии?
Главный мем уикенда подарил руководитель команды Mercedes Тото Вольфф, который хитро улыбнулся на камеру, явно доволен тем, как его болиды доминируют в пелотоне.
Лицо человека, который знает, что построил космический корабль:
Блестящие результаты "серебряных стрел" в квалификации и слабенькая 7 позиция Льюиса Хэмилтона заставили задуматься о том, стоило ли британцу уходить из Mercedes.
Хэмилтон возле завода Mercedes:
Оскар Пиастри, который даже не смог стартовать в Мельбурне из-за аварии на кругах выезда из боксов, явно находится в черной полосе – проблемы у австралийца перекочевали и в новый чемпионат.
Как чувствуют себя фаны Оскара Пиастри в последние 6 месяцев:
Один из моих пилотов разбился еще до выключения огней, ОСКАР ПИАСТРИ, Я Ж К ТЕБЕ ДОБЕРУСЬ:
Начало сезона Формулы-1, а Оскар Пиастри врезался еще до старта гонки. Ну с возвращением, Ф1:
Многих удивило то, что Aston Martin после всех предсезонных проблем с вибрацией двигателя все же смогла проехать приличную часть дистанции. Интересно, что Фернандо Алонсо сначала будто завершил гонку в боксах, но впоследствии выехал еще на несколько кругов.
Фернандо Алонсо вдруг на 26-м круге:
Фернандо Алонсо в Мельбурне:
Как завершился Гран-при Австралии?
- Джордж Рассел одержал победу, Кими Антонелли и Шарль Леклер поднялись на подиум.
- Макс Ферстаппен совершил прорыв с 20-го места на 6-е, Изак Аджар сошел из-за проблем с двигателем.
- Действующий чемпион мира Ландо Норрис начал защиту титула с 5-го места в гонке.