Формула-1 в сезоні 2025 року: розклад гран-прі, всі результати та турнірна таблиця
- Сезон Формули-1 2025 року складається з 24 гран-прі.
- Він триватиме з 16 березня по 7 грудня.
- Чинним чемпіоном є Макс Ферстаппен, який виграв чотири останні сезони.
"Королівські перегони" проводять черговий сезон серед найкращих пілотів світу. Вашій увазі – підсумки всіх етапів сезону у Формулі-1.
У перегонах Формули-1 триває 76-ий сезон. Він складається з рекордної кількості гран-прі (24), які розтягнулись з 16 березня по 7 грудня 2025 року, повідомляє 24 Канал.
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Турнірна таблиця
Участь у перегонах приймають 20 гонщиків з десяти команд. Вашій увазі – поточна турнірна таблиця в індивідуальному та командному заліку Формули-1.
Індивідуальний залік пілотів (після 11/24 етапів):
- Оскар Піастрі (Макларен) – 216
- Ландо Норріс (Макларен) – 201
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 155
- Джордж Расселл (Мерседес) – 146
- Шарль Леклер (Феррарі) – 119
- Льюїс Гемілтон (Феррарі) – 91
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 63
- Александер Албон (Вільямс) – 42
- Естебан Окон (Хаас) – 23
- Ніко Гюлькенберг (Заубер) – 22
- Ісхак Аджар (РБ) – 21
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 14
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 14
- Карлос Сайнс (Вільямс) – 13
- Ліам Лоусон (РБ) – 12
- П'єр Гаслі (Альпін) – 11
- Юкі Цунода (Ред Булл) – 10
- Олівер Берман (Хаас) – 6
- Габріель Бортолето (Заубер) – 4
- Франко Колапінто (Альпін) – 0
- Джек Дуен (Альпін) – 0
Командний залік сезону (після 11/24 етапів):
- Макларен – 417
- Феррарі – 210
- Мерседес – 209
- Ред Булл – 162
- Вільямс – 55
- РБ – 36
- Хаас – 29
- Астон Мартін – 29
- Заубер – 26
- Альпін – 11
Всі результати гран-прі у 2025 році
|ГРАН-ПРІ
|ДАТА
|РЕЗУЛЬТАТИ
|Австралія
|16 березня
|1. Норріс
2. Ферстаппен
3. Расселл
4. Антонеллі
5. Албон
6. Стролл
7. Гюлькенберг
8. Леклер
9. Піастрі
10. Гемілтон
|Китай (спринт)
|22 березня
|1. Гемілтон
2. Піастрі
3. Ферстаппен
4. Расселл
5. Леклер
6. Цунода
7. Антонеллі
8. Норріс
|Китай
|23 березня
|1. Піастрі
2. Норріс
3. Расселл
4. Ферстаппен
5. Окон
6. Антонеллі
7. Албон
8. Берман
9. Стролл
10. Сайнс
|Японія
|6 квітня
|1. Ферстаппен
2. Норріс
3. Піастрі
4. Леклер
5. Расселл
6. Антонеллі
7. Гемілтон
8. Аджар
9. Албон
10. Берман
|Бахрейн
|13 квітня
|1. Піастрі
2. Расселл
3. Норріс
4. Леклер
5. Гемілтон
6. Ферстаппен
7. Гаслі
8. Окон
9. Цунода
10. Берман
|Саудівська Аравія
|20 квітня
|1. Піастрі
2. Ферстаппен
3. Леклер
4. Норріс
5. Расселл
6. Антонеллі
7. Гемілтон
8. Сайнс
9. Албон
10. Аджар
|Маямі (спринт)
|3 травня
|1. Норріс
2. Піастрі
3. Гемілтон
4. Расселл
5. Стролл
6. Цунода
7. Антонеллі
8. Гаслі
|Маямі
|4 травня
|1. Піастрі
2. Норріс
3. Расселл
4. Ферстаппен
5. Албон
6. Антонеллі
7. Леклер
8. Гемілтон
9. Сайнс
10. Цунода
|Емілія-Романья
|18 травня
|1. Ферстаппен
2. Норріс
3. Піастрі
4. Гемілтон
5. Албон
6. Леклер
7. Расселл
8. Сайнс
9. Аджар
10. Цунода
|Монако
|25 травня
|1. Норріс
2. Леклер
3. Піастрі
4. Ферстаппен
5. Гемілтон
6. Аджар
7. Окон
8. Лоусон
9. Албон
10. Сайнс
|Іспанія
|1 червня
|1. Піастрі
2. Норріс
3. Леклер
4. Расселл
5. Гюлькенберг
6. Гемілтон
7. Аджар
8. Гаслі
9. Алонсо
10. Ферстаппен
|Канада
|15 червня
|1. Расселл
2. Ферстаппен
3. Антонеллі
4. Піастрі
5. Леклер
6. Гемілтон
7. Алонсо
8. Гюлькенберг
9. Окон
10. Сайнс
|Австрія
|29 червня
|1. Норріс
2. Піастрі
3. Леклер
4. Гемілтон
5. Расселл
6. Лоусон
7. Алонсо
8. Бортолето
9. Гюлькенберг
10. Окон
|Велика Британія
|6 липня
|Бельгія (спринт)
|26 липня
|Бельгія
|27 липня
|Угорщина
|3 серпня
|Нідерланди
|31 серпня
|Італія
|7 вересня
|Азербайджан
|21 вересня
|Сингапур
|5 жовтня
|США (спринт)
|18 жовтня
|США
|19 жовтня
|Мексика
|26 жовтня
|Бразилія (спринт)
|8 листопада
|Бразилія
|9 листопада
|Лас-Вегас
|22 листопада
|Катар (спринт)
|28 листопада
|Катар
|29 листопада
|ОАЕ
|7 грудня
Склад команд
На старт кожного етапу виходять 10 команд, які мають право виставити двох пілотів. Наразі в сезоні вже взяли участь 21 гонщик:
|КОМАНДА
|ПІЛОТ 1
|ПІЛОТ 2
|Ред Булл
|Макс Ферстаппен
|Юкі Цунода
|Макларен
|Ландо Норріс
|Оскар Піастрі
|Мерседес
|Джордж Расселл
|Андреа Кімі Антонеллі
|Феррарі
|Шарль Леклер
|Льюїс Гемілтон
|Астон Мартін
|Фернандо Алонсо
|Ленс Стролл
|Вільямс
|Карлос Сайнс
|Александер Албон
|РБ
|Ліам Лоусон
|Ісхак Аджар
|Альпін
|П'єр Гаслі
|Франко Колапінто
|Хаас
|Естебан Окон
|Олівер Берман
|Заубер
|Габріель Бортолето
|Ніко Гюлькенберг
На кожному етапі гонщики отримують бали за потрапляння у топ-10. Крім того, на шести трасах, окрім класичних гран-прі, проводяться спринт-гонки. Там також розігруються очки для топ-вісімки.
Система нарахування очок:
|ГОНКА
|СПРИНТ
|1 місце
|25
|8
|2 місце
|18
|7
|3 місце
|15
|6
|4 місце
|12
|5
|5 місце
|10
|4
|6 місце
|8
|3
|7 місце
|6
|2
|8 місце
|4
|1
|9 місце
|2
|-
|10 місце
|1
|-
Відзначимо, що останні чотири сезони у Формулі-1 виграв пілот Ред Булл Макс Ферстаппен. Натомість рекордсменами за чемпіонствами у "королівських перегонах" є Міхаель Шумахер та Льюїс Гемілтон. У обох по сім титулів.