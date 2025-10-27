У боротьбу за титул між пілотами "Макларен" Ландо Норрісом та Оскаром Піастрі втрутився чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен з команди "Ред Булл". 24 канал розповідає про те, які шанси та хто з пілотів може стати чемпіоном Формули-1 у 2025 році.

Хто лідирує у заліку пілотів Формули-1 сезону-2025?

Оскар Піастрі довгий час був лідером чемпіонату, але після гран-прі у Мексиці позиції гонщиків змінилися. Згідно з даними офіційного сайту Формули-1, Ландо Норріс з "Макларен" виграв заїзд та зайняв перше місце в особистому заліку пілотів.

Топ-5 пілотів в особистому заліку Ф-1 2025:

Ландо Норріс ("Макларен") – 357 очок. Оскар Піастрі ("Макларен") – 356. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 321. Джордж Рассел ("Мерседес") – 258. Шарль Леклер ("Феррарі") – 210.

До слова. Боротьба за Кубок конструкторів 2025 року завершена. Команда Макларен здобула дострокову перемогому у командному заліку, набравши 713 очок. Британці здобули другий титул поспіль.

Які шанси у пілотів стати чемпіоном Ф-1?

Шарль Леклер не зможе претендувати на чемпіонство у Формулі-1 сезону 2025. Навіть, якщо монегаскський пілот "Феррарі" виграє усі чотири гран-прі та два спринти, на його рахунку буде лише 326 очок.

Леклер може претендувати лише на місце у топ-3 Формули-1. Проте для цього Макс Ферстаппен та Джордж Рассел не повинні набрати більше 326 очок.

Джордж Рассел має математичні шанси на чемпіонство у Формулі-1 сезону 2025. Для перемоги пілота "Мерседес" є декілька умов:

Джордж Рассел має виграти усі гран-прі та спринти. Тоді британський гонщик набере 374 очки за підсумками сезону.

Перше місце для Рассела буде гарантоване, якщо за останні перегони Ландо Норріс, Оскар Піастрі та Макс Ферстаппен не перетнуть позначку більше, ніж 373 очки.

Норріс та Піастрі вже у Бразилії можуть знищити математичні шанси Рассела на титул, якщо один з пілотів Макларена опиниться на подіумі, заробивши щонайменше 15 очок за 3 місце.

Як Ферстаппен повернувся у боротьбу за п'ятий титул?

Макса Ферстаппена списали з фаворитів на чемпіонство через невдалі результати на старті сезону. Проте пілот "Ред Булл" після літньої паузи скоротив відставання у понад 100 очок від Ландо Норріса та Оскара Піастрі.

Між Ферстаппеном та пілотами Макларен розрив у 35 (від Піастрі) та 36 (від Норріса) залікових пунктів. Тому нідерландець має чудові шанси здобути свій п'ятий титул та підтвердити статус чинного чемпіона Формули-1.

Макс Ферстаппен має реальні шанси стати чемпіоном, якщо виграє усі гран-прі та набере у підсумку 441 очко. При тому, що Ландо Норріс має набрати менше, ніж 84 очки, а Оскар Піастрі менше, ніж 85 очок – 440 в обох.

Нідерландський гонщик "Ред Булл" може набрати 100 очок та у загальному 421 заліковий пункт. Проте тоді Ферстаппену потрібно буде сподіватися, що пілоти Макларен зароблять менше, ніж 63 очок до кінця сезону (4 – 5 місце у кожній гонці).

Якщо ж за підсумками сезону у Ферстаппена буде 401 бал. Тоді Норріс та Піастрі мають менше, ніж 43 очок за останні перегони (6 – 7 місце у кожній гонці). Якщо ж нідерландець набере 386 балів, тоді "Макларен" мають заробити менше, ніж 28 очок (у середньому 8 – 9 місце за перегони).

У ситуації, коли Макс Ферстаппен набирає 371 заліковий пункт, йому потрібно, щоб Ладно Норріс та Оскар Піастрі не заробили понад 13 очок. Це можливо, якщо пілоти Макларен сходитимуть з траси або завершуватимуть гонку на 9 – 10 місці.

Оскар Піастрі відстає від Ландо Норріса лише на одне очко. Австралійському пілоту "Макларен" треба буде набрати на два очки більше, ніж його напарник за підсумками сезону Формули-1 2025 року.

Теоретичний максимум Піастрі – 472 очки. Щоб обійти Норріса Оскар має виграти дві гонки та стабільно фінішувати у топ-2. Можливий варіант зі сходом Ландо, тоді його напарник у разі перемоги робить хороший гандикап та виграє чемпіонат, фінішуючи стабільно у топ-5.

Ландо Норріс стане чемпіоном Формули-1, якщо виграє усі перегони, здобувши 473 очки. Окрім того, пілот "Макларен" може стати переможцем, якщо заїде на подіум в усіх останніх гонках.

