У боротьбу за титул між пілотами "Макларен" Ландо Норрісом та Оскаром Піастрі втрутився чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен з команди "Ред Булл". 24 канал розповідає про те, які шанси та хто з пілотів може стати чемпіоном Формули-1 у 2025 році.
Хто лідирує у заліку пілотів Формули-1 сезону-2025?
Оскар Піастрі довгий час був лідером чемпіонату, але після гран-прі у Мексиці позиції гонщиків змінилися. Згідно з даними офіційного сайту Формули-1, Ландо Норріс з "Макларен" виграв заїзд та зайняв перше місце в особистому заліку пілотів.
Топ-5 пілотів в особистому заліку Ф-1 2025:
- Ландо Норріс ("Макларен") – 357 очок.
- Оскар Піастрі ("Макларен") – 356.
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 321.
- Джордж Рассел ("Мерседес") – 258.
- Шарль Леклер ("Феррарі") – 210.
До слова. Боротьба за Кубок конструкторів 2025 року завершена. Команда Макларен здобула дострокову перемогому у командному заліку, набравши 713 очок. Британці здобули другий титул поспіль.
Які шанси у пілотів стати чемпіоном Ф-1?
Шарль Леклер не зможе претендувати на чемпіонство у Формулі-1 сезону 2025. Навіть, якщо монегаскський пілот "Феррарі" виграє усі чотири гран-прі та два спринти, на його рахунку буде лише 326 очок.
Леклер може претендувати лише на місце у топ-3 Формули-1. Проте для цього Макс Ферстаппен та Джордж Рассел не повинні набрати більше 326 очок.
Джордж Рассел має математичні шанси на чемпіонство у Формулі-1 сезону 2025. Для перемоги пілота "Мерседес" є декілька умов:
- Джордж Рассел має виграти усі гран-прі та спринти. Тоді британський гонщик набере 374 очки за підсумками сезону.
- Перше місце для Рассела буде гарантоване, якщо за останні перегони Ландо Норріс, Оскар Піастрі та Макс Ферстаппен не перетнуть позначку більше, ніж 373 очки.
- Норріс та Піастрі вже у Бразилії можуть знищити математичні шанси Рассела на титул, якщо один з пілотів Макларена опиниться на подіумі, заробивши щонайменше 15 очок за 3 місце.
Як Ферстаппен повернувся у боротьбу за п'ятий титул?
Макса Ферстаппена списали з фаворитів на чемпіонство через невдалі результати на старті сезону. Проте пілот "Ред Булл" після літньої паузи скоротив відставання у понад 100 очок від Ландо Норріса та Оскара Піастрі.
Між Ферстаппеном та пілотами Макларен розрив у 35 (від Піастрі) та 36 (від Норріса) залікових пунктів. Тому нідерландець має чудові шанси здобути свій п'ятий титул та підтвердити статус чинного чемпіона Формули-1.
Макс Ферстаппен має реальні шанси стати чемпіоном, якщо виграє усі гран-прі та набере у підсумку 441 очко. При тому, що Ландо Норріс має набрати менше, ніж 84 очки, а Оскар Піастрі менше, ніж 85 очок – 440 в обох.
Нідерландський гонщик "Ред Булл" може набрати 100 очок та у загальному 421 заліковий пункт. Проте тоді Ферстаппену потрібно буде сподіватися, що пілоти Макларен зароблять менше, ніж 63 очок до кінця сезону (4 – 5 місце у кожній гонці).
Якщо ж за підсумками сезону у Ферстаппена буде 401 бал. Тоді Норріс та Піастрі мають менше, ніж 43 очок за останні перегони (6 – 7 місце у кожній гонці). Якщо ж нідерландець набере 386 балів, тоді "Макларен" мають заробити менше, ніж 28 очок (у середньому 8 – 9 місце за перегони).
У ситуації, коли Макс Ферстаппен набирає 371 заліковий пункт, йому потрібно, щоб Ладно Норріс та Оскар Піастрі не заробили понад 13 очок. Це можливо, якщо пілоти Макларен сходитимуть з траси або завершуватимуть гонку на 9 – 10 місці.
Оскар Піастрі відстає від Ландо Норріса лише на одне очко. Австралійському пілоту "Макларен" треба буде набрати на два очки більше, ніж його напарник за підсумками сезону Формули-1 2025 року.
Теоретичний максимум Піастрі – 472 очки. Щоб обійти Норріса Оскар має виграти дві гонки та стабільно фінішувати у топ-2. Можливий варіант зі сходом Ландо, тоді його напарник у разі перемоги робить хороший гандикап та виграє чемпіонат, фінішуючи стабільно у топ-5.
Ландо Норріс стане чемпіоном Формули-1, якщо виграє усі перегони, здобувши 473 очки. Окрім того, пілот "Макларен" може стати переможцем, якщо заїде на подіум в усіх останніх гонках.
Календар останніх гонок Формули-1 2025
- 8 – 9 листопада 2025 року – спринт та гонка в Сан-Паулу, Бразилія.
- 22 листопада 2025 року – відбудеться гонка в Лас-Вегасі, США,
- 28 – 29 листопада 2025 року – спринт та гонка в Катарі.
- 7 грудня 2025 року сезон Формули-1 завершиться перегонами в Об'єднаних Арабських Еміратах.