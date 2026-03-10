Китайський гігант готує шалені гроші, щоб стати учасником Формули-1

Формула-1 залишається найбільш престижним змаганням для любителів автоперегонів. Цього сезону організація розширилась до 11-ти команд.

Новачками Формули-1 стали команди Ауді та Каділлак. Проте, як повідомляє The Sun, найближчим часом у перегонах може з'явитися ще один світовий гігант.

Хто може доєднатися до Формули-1?

Відомий китайський бренд BYD розглядає можливість приєднання до Формули-1. Компанія має стрімке зростання продажів власних авт останнім часом.

На фоні злету китайці хочуть ще й розширити впізнаваність свого бренду. У концерні розглядають два варіанти доєднання до "королівських перегонів".

BYD може як створити абсолютно нову команду, так і придбати одну з існуючих та провести ребрендинг. Саме таким чином до Ф-1 доєднався Ауді, викупивши команду Заубер.

Скільки коштує участь у Формулі-1?

Наразі регламент Формули-1 не забороняє розширення пелотону до 12-ти команд. Проте процес вступу до організації може бути тривалим та дороговартісним.

Очікується, що BYD доведеться витратити близько 480 мільйонів доларів, щоб стати частиною Формули-1. До прикладу, Каділлак довелось заплатити 460 мільйонів, щоб інші команди погодились на розширення пелотону.

Поки що ж китайці лише вивчають можливості та не роблять конкретних дій для вступу до "королівських перегонів". Цікаво, що свого часу голова FIA Мохаммед бен Сулаєм визначав китайський вектор як один із пріоритетних у Формулі-1, повідомляє Motorsinside.

Як стартував новий сезон Формули-1?