Новачками Формули-1 стали команди Ауді та Каділлак. Проте, як повідомляє The Sun, найближчим часом у перегонах може з'явитися ще один світовий гігант.
До теми Формула-1 по-новому: чи стане сезон-2026 справжнім шоу та парадом несподіванок
Хто може доєднатися до Формули-1?
Відомий китайський бренд BYD розглядає можливість приєднання до Формули-1. Компанія має стрімке зростання продажів власних авт останнім часом.
На фоні злету китайці хочуть ще й розширити впізнаваність свого бренду. У концерні розглядають два варіанти доєднання до "королівських перегонів".
BYD може як створити абсолютно нову команду, так і придбати одну з існуючих та провести ребрендинг. Саме таким чином до Ф-1 доєднався Ауді, викупивши команду Заубер.
Скільки коштує участь у Формулі-1?
Наразі регламент Формули-1 не забороняє розширення пелотону до 12-ти команд. Проте процес вступу до організації може бути тривалим та дороговартісним.
Очікується, що BYD доведеться витратити близько 480 мільйонів доларів, щоб стати частиною Формули-1. До прикладу, Каділлак довелось заплатити 460 мільйонів, щоб інші команди погодились на розширення пелотону.
Поки що ж китайці лише вивчають можливості та не роблять конкретних дій для вступу до "королівських перегонів". Цікаво, що свого часу голова FIA Мохаммед бен Сулаєм визначав китайський вектор як один із пріоритетних у Формулі-1, повідомляє Motorsinside.
Як стартував новий сезон Формули-1?
- 8 березня відбувся перший етап 77-го сезону Формули-1 в історії. Загалом календар перегонів передбачає 24 гран-прі, які пройдуть до 6 грудня.
- Правда, через війну на Близькому сході під загрозою скасування опинились гонки в Бахрейні та Саудівській Аравії. Ці країни зазнають обстрілів з боку Ірану, а етапи у них призначені на середину квітня.
- Новинкою цього сезону став оновлений регламент щодо двигунів, які тепер на 50% складаються з електрики. Стартовим гран-прі була гонка в Мельбурні, яка стала успішною для команди Мерседес.
- Джордж Расселл впевнено виграв гран-прі Австралії, тоді як його партнер по команді Андреа Кімі Антонеллі фінішував другим. Третє місце дісталось Шарлю Леклеру з Феррарі.
- Що ж стосується новачків, то пілот Ауді Габріель Бортолето зумів заїхати в очкову зону, посівши 9 місце. Наступний гран-прі пройде вже найближчими вихідними, 15 березня, в Китаї на автодромі у Шанхаї.