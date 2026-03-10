Новичками Формулы-1 стали команды Ауди и Кадиллак. Однако, как сообщает The Sun, в ближайшее время в гонках может появиться еще один мировой гигант.
Кто может присоединиться к Формуле-1?
Известный китайский бренд BYD рассматривает возможность присоединения к Формуле-1. Компания имеет стремительный рост продаж собственных автомобилей в последнее время.
На фоне взлета китайцы хотят еще и расширить узнаваемость своего бренда. В концерне рассматривают два варианта присоединения к "королевским гонкам".
BYD может как создать совершенно новую команду, так и приобрести одну из существующих и провести ребрендинг. Именно таким образом к Ф-1 присоединился Ауди, выкупив команду Заубер.
Сколько стоит участие в Формуле-1?
Сейчас регламент Формулы-1 не запрещает расширение пелотона до 12-ти команд. Однако процесс вступления в организацию может быть длительным и дорогостоящим.
Ожидается, что BYD придется потратить около 480 миллионов долларов, чтобы стать частью Формулы-1. К примеру, Кадиллак пришлось заплатить 460 миллионов, чтобы другие команды согласились на расширение пелотона.
Пока же китайцы только изучают возможности и не делают конкретных действий для вступления в "королевские гонки". Интересно, что в свое время глава FIA Мохаммед бен Сулаем определял китайский вектор как один из приоритетных в Формуле-1, сообщает Motorsinside.
Как стартовал новый сезон Формулы-1?
- 8 марта состоялся первый этап 77-го сезона Формулы-1 в истории. В общем календарь гонок предусматривает 24 гран-при, которые пройдут до 6 декабря.
- Правда, из-за войны на Ближнем Востоке под угрозой отмены оказались гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии. Эти страны подвергаются обстрелам со стороны Ирана, а этапы в них назначены на середину апреля.
- Новинкой этого сезона стал обновленный регламент по двигателям, которые теперь на 50% состоят из электричества. Стартовым гран-при была гонка в Мельбурне, которая стала успешной для команды Мерседес.
- Джордж Расселл уверенно выиграл гран-при Австралии, тогда как его партнер по команде Андреа Кими Антонелли финишировал вторым. Третье место досталось Шарлю Леклеру из Феррари.
- Что же касается новичков, то пилот Ауди Габриэль Бортолето сумел заехать в очковую зону, заняв 9 место. Следующий гран-при пройдет уже в ближайшие выходные, 15 марта, в Китае на автодроме в Шанхае.