Трофей дістався британцю Ландо Норрісу, який всього на два бали випередив Макса Ферстаппена з Ред Булл. Новий же сезон обіцяє стати не менш інтригуючим, повідомляє 24 Канал.

До теми Колишній партнер Шумахера розповів, у якому стані семиразовий чемпіон Формули-1

Хто фаворит Формули-1?

Cезон-2026 бути дуже непередбачуваним, адже Формула-1 приймає новий технічний регламент для болідів. Це дозволить пілотам використовувати гібридні двигуни.

Крім того, кількість команд збільшиться до 11-ти, а гонщиків – відповідно до 22-х. При цьому майже всі лідери збережуть своїх пілотів на наступний рік.

Найбільшою зміною можна назвати запрошення в Ред Булл Ісака Аджара, який стане напарником Макса Ферстаппена. Також повертаються в "королівські" перегони Серхіо Перес та Валттері Боттас, які їздитимуть за новачка Каділлак.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на переможця Формули-1 у 2026 році. Чемпіонство Джорджа Расселла з Макларен оцінене у 3,00, Макса Ферстаппена – 4,00, а пілотів Феррарі Шарля Леклера та Льюїса Гемілтона – у 6,00 та 7,40 відповідно. Шанси на збереження титулу від Ландо Норріса дорівнюють 11,00.

*Коефіцієнти подані станом на 23:25 25.02.2026

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Нагадаємо, що сезон 2026 року включатиме в себе 24 етапи та стартує 8 березня в австралійському Мельбурні. Вперше у календарі з'явиться гран-прі Мадриду, яке витіснить з розкладу трасу в Емілії-Романьї.

Шість етапів також включатимуть у себе спринти. Нагадаємо, що минулого сезону Ландо Норріс перервав чотирирічну гегемонію Ферстаппена та виграв сві перши трофей у кар'єрі.