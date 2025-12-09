"Якщо мене вб'є болід – просто скажуть батькам "вибачте": відверте інтерв'ю українки, яка знімає Формулу-1

Формула-1 – це один з найяскравіших видів спорту, який стрімко набирає популярності. Особливо пильно за перегонами почали стежити після кількох сезонів серіалу від Netflix – Drive to survive.

Хоча у Формулі-1 досі немає українців, нашу країну все ж дещо пов'язує з перегонами. По-перше, свого часу в Україну приїздили команди Формули-1, зокрема перегонник Даніель Ріккардо. У 2012 році він на боліді "Ред Булл" проїхався бульваром Лесі Українки, зібравши шалену кількість фанатів та людей, які просто прийшли подивитися.

По-друге, в нашій країні намагаються зростити перегонника, як-от у Польщі, яку свого часу представляв легендарний Роберт Кубіца. Олександр Бондарев потрапив у склад академії британської команди Williams і має на меті в майбутньому стати першим українським пілотом у Формулі-1.

Довкола Формули-1 трудяться чимало людей і однією з них є українка Ольга Ганай. Вже кілька років вона працює фотографинею на перегонах. В інтерв'ю 24 Каналу вона розповіла про те, як потрапила в "Королеву автоспорту", як минає перегоновий вікенд та які насправді пілоти.

Як Ольга Ганай потрапила у Формулу-1: шлях до "королівських перегонів"

Розкажіть про свій шлях у Формулі-1, чи було складно потрапити на "королівські перегони", або ж навпаки – усе склалося досить легко?

Я переїхала до США у 2022 році, через два місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, почавши свій шлях з нуля. Зазначу, що переїзд планувала раніше, адже завдяки роботі я познайомилася зі своїм чоловіком-американцем.

В Україні я розпочала створювати власний відеопродакшн. Однак сама не знімала, а лише наймала людей – фотографів, відеографів. Тоді я більше працювала як продюсер. Хоч і дуже хотіла знімати, але на той час чомусь боялася камер і вважала, що цим повинні займатися професіонали, а я краще буду керувати процесом.

Мій чоловік теж займається зйомками, але з дрона. Цікаво, що ми практично одночасно заснували свої агенції, але, об'єднавши сили у США, почали працювати разом над власним відеопродакшеном.



Ольга з чоловіком / Фото з архіву фотографині

Перший рік я працювала на різних проєктах безкоштовно, адже чекала свої документи, приїхавши в Америку у статусі біженки. Згодом ми почали співпрацю з компанією Ephesus Sports Lighting, якою володіє Signify – це основний спонсор команди "Мерседес".

Тоді разом з чоловіком дуже багато їздили Штатами, знімаючи процес встановлення світла на стадіонах. У 2023 році ми розпочали працювати з італійською компанією DZ Engineering, яка займається освітленням на гоночних трасах у Сінгапурі та Лас-Вегасі.

Нас запросили як відеографів, щоб знімати рекламу для компанії та інтерв'ю посеред треку. Під час процесу нам дали пропуск подивитися на перегони Формули-1, але ходити всюди не можна було.

У той момент виникло шалене бажання потрапити у медіа, щоб бути ближче до треку, відчути атмосферу перегонів та отримати купу емоцій.

Ми просто підійшли до чоловіка, у якого був бейджик media-pass, і запитали, як потрапити у медіа. Він відповів: "Узагалі ми всі літаємо з Європи, але було б непогано мати свою компанію у США, яка може знімати перегони".

Згодом цей чоловік запросив нас на зйомку закритої вечірки команди "Макларен" на даху одного з елітних готелів Лас-Вегасу. Ми мали знімати кожного гостя, особливо з VIP-бейджами. Там також стався казус із Карлосом Сайнсом.

Ми зафільмували момент, коли Сайнс наїхав на люк під час другої практики. Так ми просиділи чотири години, чекаючи, коли відремонтують болід Карлоса, адже в нас було завдання фотографувати всі машини та гостей.



Вечірка "Макларен" / Фото з архіву фотографині

Після вечірки ми з чоловіком чекали запрошення на наступні перегони Формули-1, але щоб бути вже ближче до треку.

У квітні нам зателефонували, щоб ми надіслали документи для акредитації від агенції, яка раніше називалася LAT Images. Але торік її викупила Getty Images. У цій компанії я та мій чоловік працювали як фрілансери, де покривали івенти як на треку, так й поза ним під час перегонового вікенду Формули-1.

Відзначу, що чоловік, який запросив нас знімати вечірку в Лас-Вегасі, працює фотографом у Формулі-1 вже 23 роки, продовживши справу батька. Саме це знайомство допомогло потрапити на "королівські перегони".

Він гарна людина, з якою ми дуже потоваришували й легко ввійшли у цю сферу. Спочатку нас запросили на перегони в Маямі, а потім Остін у Техасі. До речі, перегони в Остіні кращі, ніж у Маямі та Лас-Вегасі, адже це справжній перегоновий трек.

Як Формула-1 виглядає зсередини: історії з пілотами

Зрештою ви потрапили у зону для команд біля піт-лейну. Як виглядає падок зсередини?

Падок виглядає просто неймовірно! Найкращий падок у Лас-Вегасі, адже для мене він як рідний дім. Ми там знімаємо щороку, а також робили це для компанії DZ Engineering.

І щоразу ти бачиш, як вони вдосконалюють світло, адже торік у падоку було темно й багато блакитного світла. Це незручно для фотографів, потрібно змінювати лінзу. А цьогоріч компанія зробила все для фотографів.

Чи були якісь цікаві історії з пілотами?

Торік я побачила, як заходить Льюїс Гамільтон, і бігла перед ним, потрапивши в кадр F1 TV. Мені кажуть: "відійди", але я не одразу почула.



Льюїс Гамільтон / Фото з архіву фотографині

Однак смішних історій в падоку як таких не було, адже всі сконцентровані на перегонах. Там потрібно швидко реагувати, адже пілоти проходять у різний час – іноді вони заходять через центральний вхід, а буває, що з чорного.

Наприклад, Гамільтон йде просто напролом. Пам'ятаю, торік в Остіні Ландо Норріс зайшов через турнікети й одразу повернув, ймовірно, був чимось розчарований. А нас стояло десь 30 фотографів, всі подумали, що якось неввічливо він вчинив.

Щодо Макса Ферстаппена, то так – він не любить крутитися перед камерами. Але це зрозуміло, адже у нього вся сім'я у Формулі-1 вже дуже багато років. Узагалі всі пілоти, VIP-гості, селебріті приходять туди як наймані працівники й намагаються не відволікатися, виконуючи свою роботу. Вони можуть зупинитися, особливо Макс і Льюїс, коли бачать дитину-фаната з плакатом.

Узагалі Ферстаппен дуже серйозний. Чесно кажучи, в мене було інше ставлення до Макса перед тим, як я потрапила на Формулу-1. Медіа подають усе в іншому світлі. Він дуже добра людина, але й доволі сконцентрований, адже професіонал.

Чи був досвід роботи з пілотами?

Досвіду роботи окремо з пілотами або командами в мене не було. Хоча одного разу мене попросили пофотографувати Ландо Норріса та Оскара Піастрі з "Макларен". Тоді всі пішли з пітлейну, а вони знімали якусь кампанію, мабуть, для телефону від компанії Google.



Піастрі та Норріс / Фото з архіву фотографині

Удвох вони ходили фотографувалися біля боліду в гаражі. А мене просто попросили познімати цей процес, як вони позують і взаємодіють між собою.

Чи безпечно працювати на Формулі-1?

Наскільки безпечно бути фотографом у Формулі-1? Наприклад, у 2024 році в Монако Серхіо Перес за болідом "Ред Булл" розбив болід просто біля фотографа.

У нашому договорі прописано, якщо нас навіть вб'ють на треку, то компанія просто перепросить перед батьками, та ніякої компенсації не буде. Ми усвідомлюємо, що це досить небезпечно, коли підписуємо угоду.

Був випадок у Маямі – я сиділа в "кишені", куди в разі аварії заїжджають пілоти, аби уникнути інших зіткнень на треку. Маршали, які стояли поруч, запевняли, що все гаразд. Але згодом мені сказали, що я "трішки того", адже це було дуже небезпечно.

Ольга на перегонах у Маямі / Фото з інстаграму фотографині

Також був небезпечний момент у Лас-Вегасі. Я стояла дуже близько до вікна, а щоб зробити особливий кадр – потрібно було висунутись вперед. У цей момент поруч проїхав болід, і я подумала: "О боже, краще відійду трохи далі!"

Це справді дуже небезпечно! З фотографом, біля якого Перес розбив болід, я особисто незнайома. Однак мені казали, що він отримав декілька подряпин, а також ПТСР.

Формула-1 – це дорогий вид спорту. Квитки на перегони в Монако, Лас-Вегасі та інші перегони коштують чимало, а пілоти отримують шалені гроші. Тож скільки заробляє фотограф на Формулі-1? Кому продаєте фото?

Якщо ти фрілансер, то компанія покриває витрати тільки на дорогу. Якщо ти найманий працівник, то є зарплата, проте це невеликі суми. Ми працювали з Getty Images і просто віддавали їм ці фотографії.

Я до кінця не в курсі, але, найімовірніше, фотографи отримують відсотки від продажу фото. Знаю, що Getty Images продають знімки, а фотографи просто отримують credits, тобто згадування, що вони зробили ці кадри.

На зйомках Формули-1 заробити важко. По-перше, виплата займає 30 – 60 днів, а іноді її взагалі немає. По-друге, багато хто їздить лише для того, щоб зробити собі портфоліо.

Наприклад, ми з чоловіком власним коштом їздили в Маямі й Техас. На своєму авто було дешевше, аніж купляти квитки на літак. Проте відзначу, що після роботи на Формулі-1 у нас з'явилося більше клієнтів, нам почали більше телефонувати й довіряти.

Щоб заробити на Формулі-1, потрібно бути блогером, або мати свою платформу, де ти продаєш фото. Але здебільшого люди працюють на перегонах задля отримання авторитету.

Як проходить перегоновий вікенд для фотографа?

Як триває робота на Формулі-1? Скільки займає той чи інший процес, зокрема отримання акредитації?

Кожного разу ми приїжджаємо в середу, щоб отримати акредитацію у медіацентрі. У четвер розпочинається медіадень, коли всі збираються на перегони, ти проводиш цілий день на треку. Якщо немає ніяких робочих заходів, то у вільний час можна знімати що хочеш.

Іноді я можу навіть пропустити одну з практик на треку, адже маю подію, яку потрібно відзняти. Фото слід обробити й відправити в той же день. Тож, якщо вдається поспати 2 – 3 години у день, ти щасливчик.

Зазвичай ти безперервно працюєш, п'єш енергетики й каву. Також варто мати якісь снеки в рюкзаку, адже вільного часу на себе немає.

Після роботи на Формулі-1 відчуття як після шаленої вечірки. Тиждень не хочеш ні ходити, ні розмовляти, ні когось бачити чи чути. Адже через адреналін витрачається багато енергії.

Пам'ятаю, коли я торік знімала гаражний тур для "Мерседес" в Остіні, мені зателефонував чоловік і сказав, що він на ЕКГ. Виявилося, що він втратив свідомість через зневоднення, оскільки не було часу попити води.

Гараж "Мерседес" / Фото з архіву фотографині

Чи зустрічали ви інших українців у Формулі-1?

Ні, я питала в інших фотографів, які давно тут працюють, але ніхто інших українців не зустрічав. Проте мені б дуже хотілося знайти своїх.

В Італії є дівчинка, яка вже досить давно живе там. Вона працює на Ferrari Cup, однак я не знаю ким саме.

Сподіваюся, що українці скоро з'являться на Формулі-1. Я запросила двох дівчат з України, щоб вони допомагали мені писати статті, але поки як волонтери. Дуже хочеться залучати більше наших людей у майбутньому.

Які у вас залишилися враження після цьогорічного Лас-Вегасу?

Узагалі працювати фотографом на перегонах дуже класно, але також виснажливо. Наприклад, минулого разу до старту залишалось 10 хвилин, а щоб з медіацентру дістатися треку, потрібно 15 хвилин. Тому я встигла лише на перший поворот.

Гран-прі Лас-Вегаса / Фото з архіву фотографині

Цьогоріч було дуже класно, адже я вперше встигла на початок перегонів. Відзначу, що це те ще видовище.

Ви знімаєте документальний фільм Paddock? Що планується висвітлюватися у фільмі та коли відбудеться прем'єра?

Я думаю, що зйомки фільму займуть близько року. Ми частково висвітлюватимемо Формулу-1, але переважно кінострічка буде про FIA Jamaica, роботу організації, а також про Ямайку. Можливо, вийде зробити інтерв'ю з президентом FIA.

Окрім того, у наступному році разом з FIA Jamaica, можливо, вдасться потрапити на деякі перегони в Європі.

Маємо у планах зняти ще один фільм. Я через соцмережі познайомилася з дівчиною, яка займалася локаціями на F1 Movie TV, і має великий досвід, працювала з Мелом Гібсоном та Бредом Пітом. Тому плани великі, але все одно потрібно знайти інвесторів, адже це великі витрати.

Також зараз ми займаємося новим направленням, створюючи власний media outlet "Paddock Influence", адже все-таки складно отримати media-pass на перегони, якщо ти не стаф-фотограф команди Формули-1.

Наразі ми у процесі створення сайту, а також у нас є журналісти-волонтери, які допомагають нам з контентом, зокрема писати статті. Окрім того, у плани входить запрошення брендів та блогерів.

Відзначу те, що коли ти знаходишся усередині, то більше розумієш усі процеси, зокрема маркетинг. Проте, звісно, вивчати потрібно ще багато чого, але ми працюємо над цим.