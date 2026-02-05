"Забув вишиванку вдягнути": відомий боєць "Азова" висміяв Усика через фото з боксерами із Росії

Олександр Усик взяв паузу в боксерській кар'єрі після чергового успішного бою. В липні минулого року українець впевнено переміг Даніеля Дюбуа.

З того часу Усик не планував нових боїв та більше світиться на боксерських заходах як почесний гість. На одному з них Олександр потрапив у неприємну ситуацію, яка обурила військових.

Що не так із Усиком?

Усик завітав на бій між Шакуром Стівенсоном та Теофімо Лопесом. Там він потрапив на спільне із двома росіянами. Окрім Геннадія Головкіна та Коннора Бенна, Олександр сфотографувався із Дмитром Біволом та Артуром Бетербієвим.

Це знімок обурив українських фанатів боксу. Особливо дії Усика висміяв відомий військовий Давид Касаткін у себе в інстаграм. Він відомий під позивним "Хімік" та є членом бригади НГУ "Азов".

Круте фото з російським боксером Бетербієвим. Летс гоу чемп, ахахаха. А тут ще один росіянин Бівол. Наш чемпіон забув вишиванку одягнути,

– написав "Хімік".



Як Усик сфотографувався з росіянами / фото з інстаграму

Як "Хімік" критикував Усика?

Зазначимо, що Давид не вперше критикує Усика. Після перемоги над Дюбуа боєць згадав про зашквари спортсмена до початку повномасштабної війни в Україні.

Яка у вас всіх коротка пам’ять, як у рибки Дорі! І цілковита відсутність критичного мислення. Достатньо просто підіймати український прапор, танцювати гопака і дякувати війську. І все, ти вже не зрадник. І можна навіть публічно підтримувати зрадника Ломаченка, тобі нічого не скажуть, бо ти ж подякував ЗСУ після бою,

– писав Давид.

Касаткін не пробачив Усику неоднозначну позицію щодо Криму, зв'язки з УПЦ МП, дружбу із Василем Ломаченком та братання з росіянами. Тепер же Олександр дав черговий привід для критики.

Коли Усик вийде в ринг?