Окрім Усика, на поєдинки до США завітали росіяни Артур Бетербієв та Дмитро Бівол. Камери зафіксували спільне фото українця з представниками країни-агресора, яке Бетербієв виклав у свій інстаграм.

Чому Усик опинився на фото з росіянами?

Відомі спортсмени позували з головою саудівського управління у справах розваг Туркі Аль-аш-Шейхом, який зараз є однією з найбільш впливових фігур у світовому боксі. Попри те, що Усик принципово не вітався і не спілкувався з росіянами, під час фото він опинився поряд з ними.

Світлину одразу почали використовувати з пропагандистською метою: ЗМІ окупантів масово почали поширювати її з підписами про "єднання росіян та українців".

Хто такі Бетербієв і Бівол?