Кроме Усика, на поединки в США приехали россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Камеры зафиксировали совместное фото украинца с представителями страны-агрессора, которое Бетербиев выложил в свой инстаграм.

Почему Усик оказался на фото с россиянами?

Известные спортсмены позировали с главой саудовского управления по делам развлечений Турки Аль-аш-Шейхом, который сейчас является одной из самых влиятельных фигур в мировом боксе. Несмотря на то, что Усик принципиально не здоровался и не общался с россиянами, во время фото он оказался рядом с ними.

Фотографию сразу начали использовать в пропагандистских целях: СМИ оккупантов массово начали распространять ее с подписями о "единении русских и украинцев".

Кто такие Бетербиев и Бивол?