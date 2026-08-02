Конкурент Луніна залишає Реал перед стартом сезону

У мадридському Реалі завершується ще одна кадрова угода. Конкурент Андрія Луніна погодив перехід до Севільї, а "вершкові" зберегли важливу опцію на майбутнє.

Мадридський клуб продовжує змінювати склад перед новим сезоном. Цього разу команду залишає молодий воротар Фран Гонсалес, який вважався одним із перспективних вихованців академії, пише Futbol Fantasy.

Фран Гонсалес продовжить кар'єру в Севільї

21-річний воротар найближчим часом стане гравцем Севільї. За інформацією іспанських ЗМІ, сторони вже узгодили всі деталі трансферу, а про офіційне оформлення угоди можуть оголосити найближчим часом.

Реал не відпускає свого вихованця без додаткових гарантій. Мадридці продають лише 50 відсотків прав на футболіста, залишаючи за собою право першочергового викупу. Такий механізм дозволить "вершковим" повернути голкіпера, якщо він суттєво прогресуватиме у новому клубі.

За даними медіа, сума трансферу становитиме близько трьох мільйонів євро. Для Севільї це інвестиція у молодого воротаря, тоді як Реал зберігає контроль над подальшою долею одного зі своїх талантів.

Як трансфер вплинув на становище Луніна

Після відходу Франа Гонсалеса у розпорядженні головного тренера Реала залишаються лише два голкіпери першої команди – бельгієць Тібо Куртуа та українець Андрій Лунін.

Для українця це означає, що внутрішня конкуренція у воротарській лінії стала меншою. Водночас статус Луніна суттєво не змінюється, адже основним голкіпером мадридців і надалі залишатиметься Куртуа.

Поки бельгійський воротар відновлюється від травми, Лунін виходить в основі у контрольних матчах за Реал на передсезонних зборах. Однак українець не вражає своєю грою нового коуча мадридців Жозе Моурінью.