Британська тенісистка знепритомніла під час матчу: моторошне відео

У середу, 2 квітня, відбулися поєдинки 1/16 фіналу турніру серії WTA 250 в Боготі. В одному з них зустрічалися Хулія Рієра та Франческа Джонс.

Суперниці обмінялися перемогами в перших двох сетах. Тож доля матчу мала вирішуватися у третій партії, але вона не була завершена, повідомляє 24 Канал.

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Жахлива подія

За рахунку 3:5 (15:30) британка несподівано знепритомніла. Вона виконувала подачу та раптово впала на корт.

До Франчески одразу ж підбігли лікарі та суддя. Вони надали екстрену медичну допомогу та посадили на крісло колісне.

24-річна тенісистка не змогла самостійно залишити корт. Її вивезли під оплески спантеличених уболівальників.

Як Франческа Джонс втратила свідомість: дивіться відео

Довідка. Франческа Джонс народилася з рідкісним генетичним захворюванням – без двох пальців на руках і трьох на ногах. Британка регулярно відчуває проблеми з судомами під час матчів, через що часто знімається з ігор.

Нагадаємо, що наприкінці березня подібна моторошна ситуація сталася в боксі – на ринзі втратив свідомість 40-річний боєць Габріель Оланреваджу. На жаль, лікарям не вдалося врятувати йому життя.