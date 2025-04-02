Британська тенісистка знепритомніла під час матчу: моторошне відео
- Британська тенісистка Франческа Джонс втратила свідомість під час матчу на турнірі WTA 250 в Боготі, її вивезли з корту на кріслі колісному.
- Джонс страждає на рідкісне генетичне захворювання, через яке часто відчуває судоми під час матчів.
У середу, 2 квітня, відбулися поєдинки 1/16 фіналу турніру серії WTA 250 в Боготі. В одному з них зустрічалися Хулія Рієра та Франческа Джонс.
Суперниці обмінялися перемогами в перших двох сетах. Тож доля матчу мала вирішуватися у третій партії, але вона не була завершена, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Світоліна повернулася у топ-20: оновлений рейтинг WTA після "тисячника" в Маямі
Жахлива подія
За рахунку 3:5 (15:30) британка несподівано знепритомніла. Вона виконувала подачу та раптово впала на корт.
До Франчески одразу ж підбігли лікарі та суддя. Вони надали екстрену медичну допомогу та посадили на крісло колісне.
24-річна тенісистка не змогла самостійно залишити корт. Її вивезли під оплески спантеличених уболівальників.
Як Франческа Джонс втратила свідомість: дивіться відео
Довідка. Франческа Джонс народилася з рідкісним генетичним захворюванням – без двох пальців на руках і трьох на ногах. Британка регулярно відчуває проблеми з судомами під час матчів, через що часто знімається з ігор.
Нагадаємо, що наприкінці березня подібна моторошна ситуація сталася в боксі – на ринзі втратив свідомість 40-річний боєць Габріель Оланреваджу. На жаль, лікарям не вдалося врятувати йому життя.