Легенда італійського футболу та Роми прибув до Москви: ганебне відео

Росіяни продовжують заманювати зірок світового футболу грошима. Цього разу у ворожу країну завітав легендарний експівзахисник Роми.

Раніше Франческо Тотті запросили на захід у Москву. Колишній гравець римлян погодився відвідати столицю окупантів, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Тотті у Москві

У мережі з'явились кадри з одного російського аеропорту. На відео видно, що Франческо Тотті прибув до Москви, де відвідає щорічну церемонію Рейтинг Букмекерів.

Захід у столиці Росії відбудеться 8 квітня. Франческо Тотті став спеціальним гостем церемонії РБ.

Тотті прибув до Москви: дивіться відео

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну захід відвідували інші представники футболу. Серед них Еммануель Адейбайор та бразилець Кафу.