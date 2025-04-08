Скільки коштує любов до Росії: стало відомо про гонорар Тотті за поїздку до Москви

Росіяни не шкодують гроші на запрошення світових зірок спорту. Не став винятком приїзд до країни-агресорки легенди італійської Роми Франческо Тотті.

Колишній футболіст Роми та збірної Італії Франческо Тотті вперше від початку повномасштабної війни в Україні відвідав Росію. "Імператора" запросили на церемонію нагородження Премії Рейтингу Букмекерів, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Тотті став найдорожчим амбасадором

У своїх заявах зірка футболу виправдовувався, мовляв, він "спортсмен та просуває цінності по всьому світу". Втім, екскапітан Роми дещо лукавив. Виявилося, що його поїздка не була безкорисливою. Російська сторона щедро віддячила відомому футболісту за лояльність.

Генеральний директор Рейтингу букмекерів Аскер Тхалиджоков розповів, у скільки обійшлося запрошення Тотті до Москви. Черговий "голуб миру" отримав від росіян гонорар, який виявився найбільшим в історії нагородження премії.

"Без конкретики, але це шестизначна сума в євро. Чи це найдорожчий амбасадор в історії премії? Думаю, так", – сказав директор Рейтингу букмекерів.

Нагадаємо, що Франческо Тотті завершив кар'єру у 2017 році. У складі римського клубу "Імператор" зіграв 785 матчів, забив 307 голів та віддав 205 асистів. Разом з Ромою він здобув п'ять трофеїв.

У збірній Італії Тотті провів 58 поєдинків та відзначився дев'ятьма голами. У 2006 році у складі "скуадри адзурри" став чемпіоном світу.