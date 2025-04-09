Йому 100% заплатили, – Мілевський гнівно відреагував на поїздку Тотті до Росії

Колишній капітан Роми Францеско Тотті завдяки своїй яскравій грі набув багато прихильників по всьому світу. Проте один вчинок легенди перекреслив усі його попередні досягнення.

Нещодавній візит зірки італійського футболу Франческо Тотті обурив футбольну спільноту. Відреагував на ганебний вчинок "Імператора" колишній форвард Динамо та збірної України Артем Мілевський, пише 24 Канал з посиланням на тікток-канал KONTAGD.

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Навіщо Тотті поїхав до Росії

Мілевський не міг повірити, що колишній футболіст європейської збірної погодиться відвідати столицю країни-агресорки. Ексфорвард "біло-синіх" не сумнівається, що Тотті отримав солідний гонорар від росіян.

Чесно, я не хочу взагалі до кінця вірити в це. Мені від цієї інформації не дуже добре. Я взагалі не розумію, навіщо він їде до Росії, коли вся Італія, вся Європа підтримує Україну, підтримує нас. Йому 100% заплатили, але що, він мало заробив за свою кар’єру?,

– сказав Мілевський.

Зазначимо, що Тотті був взірцем для футболістів кількох поколінь. Зокрема на інстаграм італійця підписаний і сам Артем Мілевський.

Нагадаємо, що 7 квітня Франческо Тотті прибув до Москви, куди його запросили на церемонію нагородження премії "Рейтингу Букмекерів". За словами організаторів, колишній гравець Роми та збірної Італії отримав шестизначну суму в євро.