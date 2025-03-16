Росіяни підкупили імператора: легенда італійського футболу завітає у Москву

Російські команди відсторонені від міжнародних змагань через агресію проти України. Проте окупанти запрошують до себе відомих представників футболу.

Цього разу до росіян завітає відомий італійський ексфутболіст Франческо Тотті. Легенда Роми відвідає захід у Москві, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про візит Тотті

За наявною інформацією, Франческо Тотті відвідає церемонію нагородження премії "Рейтингу Букмекерів". Зірка італійського футболу виступить у ролі хедлайнера заходу.

Проведення церемонії заплановано на 8 квітня. Франческо Тотті не коментував свою участь у заході в Москві. Раніше на врученні премії "Рейтингу букмекерів" були присутні Луїш Фігу, Кафу та Еммануель Адебайор.

Росіяни анонсували візит Франческо Тотті / Фото росЗМІ

Нагадаємо, що Франческо Тотті грав за Рому з 1992 по 2017 рік. Легенда італійського футболу у складі "вовків" 5 трофеїв. За відданість клубу його прозвали "Імператором Риму".

Зі збірною Італії Франческо Тотті вигравав чемпіонат світу у 2006 році. Також легенда Роми зі "сквадра адзуррою" ставав фіналістом Євро-2000.