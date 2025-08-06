Пілот команди Альпін Франко Колапінто потрапив у серйозну аварію під час тестових заїздів Формули-1 в Угорщині. Гонщика госпіталізували.

Після завершення Гран-прі Угорщини частина пілотів залишилася на трасі "Хунгароринг" для участі у шинних тестах. Аргентинський гонщик Франко Колапінто, який представляє команду Альпін, під час заїзду врізався в бар’єр, пише 24 Канал з посиланням на Alpine.

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Що сталося з пілотом?

Франко Колапінто, пілот Формули-1 з команди Alpine, зазнав аварії під час тестових заїздів на трасі в Угорщині.

Після Гран-прі Угорщини кілька гонщиків залишилися в Будапешті для проведення шинних тестів. Серед них був і аргентинець Колапінто, який під час одного з заїздів втратив контроль над болідом і врізався в бар'єр.

Удар пошкодив передню частину машини, а самого пілота було доставлено до лікарні. Пізніше команда повідомила, що Франко почувається добре, а його життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, що нещодавно 16-річний українець Олександр Бондарев здобув історичну перемогу в межах Формули-4.