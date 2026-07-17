Франція – Англія: о котрій годині дивитися онлайн матч ЧС-2026

Збірні Франції та Англії поступилися у півфіналі ЧС-2026 Іспанії та Аргентині відповідно. Тепер команди зійдуться у матчі за бронзові нагороди Мундіалю.

Поєдинок Франція – Англія відбудеться у ніч на 19 липня, повідомляє 24 Канал. Гру прийме стадіон Hard Rock Stadium у Маямі, США.

Коли початок прямої трансляції Франція – Англія

Стартовий свисток у матчі між французами та англійцями пролунає о 00:00. Однак пряма трансляції зі стадіону розпочнеться дещо раніше.

Офіційним мовником ЧС-2026 в Україні є медіасервіс MEGOGO, який покаже гру за бронзові нагороди. Так, студія перед поєдинком розпочнеться о 23:20.

Українські глядачі зможуть переглянути гру на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Спорт" та в усіх "MEGOPACK". Слідкувати за матчем ЧС-2026 на платформі можна буде в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт", на каналах "MEGOGO Футбол Перший" та "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Окрім того, поєдинок буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 та кабельних мережах.

Франція – Англія: історія збірних

Нагадаємо, шляхи Франції та Англії перетинаються на другому поспіль чемпіонаті світу. У 2022 році команда Дідьє Дешама вибила "Трьох Левів" у чвертьфіналі (2:1).

Перемогу "Ле Бле" приніс гол Олів'є Жиру на 78-й хвилині зустрічі. Що цікаво, Англія під керівництвом Гарета Саутгейта могла врятуватися від поразки, проте Гаррі Кейн не зміг реалізувати пенальті на 84-й хвилині.

На ЧС-2026 французька збірна вперше з 2018 року не змогла пробитися до фіналу. Для Англії невдала серія без фіналів триває зі знакового 1966 року, коли "Три Леви" здобули свій єдиний трофей, вигравши Кубок світу.

За всю історію збірні провели 32 очні поєдинки – 17 перемог Англії, 5 нічих та 10 звитяг Франції.