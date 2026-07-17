Матч Франция – Англия состоится в ночь на 19 июля, сообщает 24 Канал. Игра пройдет на стадионе Hard Rock Stadium в Майами, США.

Когда начнется прямая трансляция матча Франция – Англия

Стартовый свисток в матче между французами и англичанами прозвучит в 00:00. Однако прямая трансляция со стадиона начнется немного раньше.

Официальным вещателем ЧМ-2026 в Украине является медиасервис MEGOGO, который покажет матч за бронзовые медали. Так, предматчевая студия начнется в 23:20.

Украинские зрители смогут посмотреть матч на OTT-платформе MEGOGO по подписке "Спорт" и во всех пакетах "MEGOPACK". Следить за матчем ЧМ-2026 на платформе можно будет в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт", на каналах "MEGOGO Футбол Первый", "MEGOGO Футбол Второй" и "MEGOGO Футбол Третий".

Кроме того, матч будет доступен бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Франция – Англия: история сборных

Напомним, пути Франции и Англии пересекаются на втором подряд чемпионате мира. В 2022 году команда Дидье Дешама выбила "Трех львов" в четвертьфинале (2:1).

Победу "Ле Бле" принес гол Оливье Жиру на 78-й минуте встречи. Что интересно, Англия под руководством Гарета Саутгейта могла избежать поражения, однако Гарри Кейн не сумел реализовать пенальти на 84-й минуте.

На ЧМ-2026 французская сборная впервые с 2018 года не смогла пробиться в финал. Для Англии неудачная серия без финалов продолжается со знакового 1966 года, когда "Три Льва" завоевали свой единственный трофей, выиграв Кубок мира.

За всю историю сборные провели 32 очных поединка – 17 побед Англии, 5 ничьих и 10 побед Франции.