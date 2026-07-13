Франція – Іспанія: де та коли дивитися онлайн матч півфіналу ЧС-2026

У вівторок, 14 липня, на чемпіонаті світу відбудеться перший матч 1/2 фіналу. Збірні Франції та Іспанії визначать першого фіналіста турніру.

Матч Франція – Іспанія відбудеться на американському стадіоні AT&T Stadium в Арлінгтоні. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Франція – Іспанія: як подивитися півфінал ЧС-2026

Українські вболівальники зможуть переглянути матч на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Спорт" і в усіх MEGOPACK.

Слідкувати за іграми ЧС-2026 на платформі можна буде в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт", на каналах "MEGOGO Футбол Перший" та "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Чи можна безкоштовно подивитися півфінал ЧС-2026

Перший поєдинок півфіналу чемпіонату світу буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 та кабельних мережах.

Також напередодні гри медіасервіс оголосив імена коментаторів ведучих, експертів та гостей, які працюватимуть на трансляції. Поєдинок прокоментують Вадим Шевякін і Віталій Похвала. Початок студії о 21:00: ведучий Сергій Лук'яненко, експерти: Олександр Головко та Юрій Шевченко.

Нагадаємо, Франція та Іспанія не програли жодного матчу на ЧС-2026. Підопічні Дідьє Дешама виграли групу, в якій по черзі здолали Сенегал, Ірак і Норвегію. У плей-оф французи виявилися сильнішими за Швецію, Парагвай і Марокко.

"Червона фурія" після нічиєї у стартовому турі з Кабо-Верде обіграла Саудівську Аравію та Уругвай. У раунді плей-оф Іспанія вибила Австрію, Португалію і Бельгію. Що цікаво, іспанці пропустили тільки один гол на турнірі.