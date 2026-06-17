Мбаппе переписав історію збірної Франції та приніс перемогу на ЧС-2026

Збірна Франції розпочала чемпіонат світу-2026 непростою перемогою над Сенегалом. Два голи Мбаппе та точний удар Барколя принесли три очки фаворитам.

Команда Дідьє Дешама вважалася беззаперечним фаворитом зустрічі, однак африканці змусили французів серйозно попрацювати заради результату. Сенегал не лише надійно оборонявся, а й мав кілька чудових нагод шокувати суперника, передає 24 Канал.

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Франція – Сенегал 3:1

Голи: Мбаппе, 66, 90+6, Барколя, 82 – Мбає, 90+5

Перший тайм став справжнім розчаруванням для вболівальників Франції. "Триколірні" діяли надто повільно та обережно, завдавши лише одного удару в напрямку воріт суперника і жодного у площину.

Сенегальці почувалися впевнено біля власного штрафного майданчика та регулярно вибігали в небезпечні контратаки. Хорошу нагоду до перерви мав Ніколас Джексон, який після гострого випаду влучив у стійку.

Ще ближчим до гола Сенегал був уже в компенсований час першого тайму. Ісмаїла Сарр опинився перед воротами французів, але з вигідної позиції пробив вище поперечини, пробачивши фаворита.

Перемога у другому таймі

Після відпочинку французи додали в активності та почали частіше загрожувати воротам Едуара Менді. На 52-й хвилині Мікаель Олісе скористався помилкою захисників і вискочив сам на сам із голкіпером, однак воротар Сенегалу врятував свою команду.

Невдовзі Менді вкотре продемонстрував свою майстерність, впоравшись із небезпечним ударом Кіліана Мбаппе з близької відстані. Французька зірка також претендувала на пенальті після жорсткого підкату Садіо Мане у штрафному майданчику, проте арбітр не побачив порушення правил – навіть після перегляду VAR.

Вирішальний момент настав на 66-й хвилині. Олісе виконав блискучий розрізний пас у штрафний майданчик, а Мбаппе холоднокровно переграв Менді та відправив м'яч у сітку.

Перший гол Мбаппе у матчі Франція – Сенегал: дивіться відео від Megogo

Після забитого гола французи продовжили контролювати хід поєдинку. Близьким до другого взяття воріт був Дезіре Дуе, але Менді знову врятував Сенегал.

На 82-й хвилині Бредлі Барколя скористався передачею Рабйо та елегантно підсік м'яч над голкіпером, подвоївши перевагу французів.

У доданий арбітром час команди обмінялися голами. Спочатку Мбає скоротив відставання в рахунку, але за хвилину Мбаппе оформив дубль і став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції.

Другий гол Мбаппе у матчі Франція – Сенегал: дивіться відео від Megogo

Нападник Реала забив 58 гол за національну дружину, перевершивши досягнення Олів'є Жиру. 3:1 перемога підопічних Дешама.

В іншому матчі групи I о 01:00 за київським часом зіграють Ірак та Норвегія.