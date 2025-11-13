8 гравців збірної України "на жовтій": хто під загрозою дискваліфікації на матч проти Ісландії

Вже сьогодні, 13 листопада, збірна України відіграє п'ятий матч у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Наша команда зійдеться на виїзді проти Франції.

Листопадові ігри мають ключове значення для "синьо-жовтих" задля продовження боротьби за вихід на Мундіаль. При цьому більш важливим виглядає друга гра цього місяця проти Ісландії (16 листопада), повідомляє 24 Канал.

Хто під загрозою дискваліфікації?

А перед матчем зі скандинавами Сергій Ребров може зіткнутися із кадровими проблемами. Одразу 8 гравців національної команди перебувають під загрозою дискваліфікації:

Микола Матвієнко

Юхим Конопля

Віталій Миколенко

Богдан Михайличенко

Іван Калюжний

Микола Шапаренко

Олег Очеретько

Руслан Маліновський

Для будь-кого з вище перерахованих гравців жовта картка у грі із Францією означатиме дискваліфікацію на матч із Ісландією. Також "на картці" висять Артем Бондаренко та Олександр Зінченко, але вони не викликані на листопадовий збір.

Чому матч з Ісландією важливіший?

За два тури до фінішу Україна посідає друге місце у групі D. Підопічні Сергія Реброва випереджають ісландців на три бали та відстають на аналогічну кількість очок від Франції.

Поразка в Парижі за умови перемоги Ісландії над Азербайджаном означатиме, що у фінальному матчі Україні треба буде грати виключно на перемогу. Саме тому бій проти скандинавів виглядає більш важливим для нашої команди.

Натомість в разі непрограшу французам "синьо-жовтих" у битві з Ісландією влаштує і нічия. Матч Франція – Україна розпочнеться 13 листопада о 21:45 за київським часом.

Які перспективи у збірної України?