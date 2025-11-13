8 гравців збірної України "на жовтій": хто під загрозою дискваліфікації на матч проти Ісландії
- Вісім гравців збірної України можуть пропустити матч проти Ісландії через перебір карток.
- Їм треба обережно грати в матчі проти Франції 13 листопада в Парижі.
Вже сьогодні, 13 листопада, збірна України відіграє п'ятий матч у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Наша команда зійдеться на виїзді проти Франції.
Листопадові ігри мають ключове значення для "синьо-жовтих" задля продовження боротьби за вихід на Мундіаль. При цьому більш важливим виглядає друга гра цього місяця проти Ісландії (16 листопада), повідомляє 24 Канал.
Хто під загрозою дискваліфікації?
А перед матчем зі скандинавами Сергій Ребров може зіткнутися із кадровими проблемами. Одразу 8 гравців національної команди перебувають під загрозою дискваліфікації:
- Микола Матвієнко
- Юхим Конопля
- Віталій Миколенко
- Богдан Михайличенко
- Іван Калюжний
- Микола Шапаренко
- Олег Очеретько
- Руслан Маліновський
Для будь-кого з вище перерахованих гравців жовта картка у грі із Францією означатиме дискваліфікацію на матч із Ісландією. Також "на картці" висять Артем Бондаренко та Олександр Зінченко, але вони не викликані на листопадовий збір.
Чому матч з Ісландією важливіший?
За два тури до фінішу Україна посідає друге місце у групі D. Підопічні Сергія Реброва випереджають ісландців на три бали та відстають на аналогічну кількість очок від Франції.
Поразка в Парижі за умови перемоги Ісландії над Азербайджаном означатиме, що у фінальному матчі Україні треба буде грати виключно на перемогу. Саме тому бій проти скандинавів виглядає більш важливим для нашої команди.
Натомість в разі непрограшу французам "синьо-жовтих" у битві з Ісландією влаштує і нічия. Матч Франція – Україна розпочнеться 13 листопада о 21:45 за київським часом.
Які перспективи у збірної України?
- Напряму на чемпіонат світу-2026 потрапить лише переможець нашої групи. Щоб обійти Францію, нашій команді потрібно вигравати обидва листопадові матчі, причому громити віцечемпіонів світу в три і більше м'ячі.
- Підсумкове друге місце подарує нашій команді путівку в стикові матчі. Там 16 найкращих команд, що не змогли виграти свої групи, вирішуватимуть долю чотирьох путівок на ЧС.
- Якщо Україна впаде на третє місце у квартеті, то вона остаточно провалить завдання кваліфікації на Мундіаль. Матч з Ісландією запланований на 16 листопада на 19:00 за київським часом.
- Фінальна частина чемпіонату світу-2026 пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня.