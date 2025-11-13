8 игроков сборной Украины "на желтой": кто под угрозой дисквалификации на матч против Исландии
- Восемь игроков сборной Украины могут пропустить матч против Исландии из-за перебора карточек.
- Им надо осторожно играть в матче против Франции 13 ноября в Париже.
Уже сегодня, 13 ноября, сборная Украины сыграет пятый матч в квалификации на чемпионат мира-2026. Наша команда сойдется на выезде против Франции.
Ноябрьские игры имеют ключевое значение для "сине-желтых" для продолжения борьбы за выход на Мундиаль. При этом более важным выглядит вторая игра этого месяца против Исландии (16 ноября), сообщает 24 Канал.
Кто под угрозой дисквалификации?
А перед матчем со скандинавами Сергей Ребров может столкнуться с кадровыми проблемами. Сразу 8 игроков национальной команды находятся под угрозой дисквалификации:
- Николай Матвиенко
- Ефим Конопля
- Виталий Миколенко
- Богдан Михайличенко
- Иван Калюжный
- Николай Шапаренко
- Олег Очеретько
- Руслан Малиновский
Для любого из выше перечисленных игроков желтая карточка в игре с Францией будет означать дисквалификацию на матч с Исландией. Также "на карточке" висят Артем Бондаренко и Александр Зинченко, но они не вызваны на ноябрьский сбор.
Почему матч с Исландией важнее?
За два тура до финиша Украина занимает второе место в группе D. Подопечные Сергея Реброва опережают исландцев на три балла и отстают на аналогичное количество очков от Франции.
Поражение в Париже при условии победы Исландии над Азербайджаном будет означать, что в финальном матче Украине надо будет играть исключительно на победу. Именно поэтому бой против скандинавов выглядит более важным для нашей команды.
Зато в случае непроигрыша французам "сине-желтых" в битве с Исландией устроит и ничья. Матч Франция – Украина начнется 13 ноября в 21:45 по киевскому времени.
Какие перспективы у сборной Украины?
- Напрямую на чемпионат мира-2026 попадет только победитель нашей группы. Чтобы обойти Францию, нашей команде нужно выигрывать оба ноябрьских матча, причем громить вице-чемпионов мира в три и больше мяча.
- Итоговое второе место подарит нашей команде путевку в стыковые матчи. Там 16 лучших команд, не сумевших выиграть свои группы, будут решать судьбу четырех путевок на ЧМ.
- Если Украина упадет на третье место в квартете, то она окончательно провалит задачу квалификации на Мундиаль. Матч с Исландией запланирован на 16 ноября на 19:00 по киевскому времени.
- Финальная часть чемпионата мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.