Збірні України та Франції відіграють стартовий матч у відборі на чемпіонат світу-2026. За ходом зустрічі можна стежити онлайн на сайті 24 Каналу.

Збірна України стартує у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Стартовий матч відбору підопічні Сергія Реброва проведуть у Вроцлаві проти збірної Франції, повідомляє 24 Канал.

Як вийти на чемпіонат світу?

Вихід на ЧС-2026 є головним завданням для тренерського штабу Сергія Реброва. Заради цієї мети наставнику пробачили провал на Євро-2024 та посередні результати в Лізі націй.

Цього ж року Україна вразила лише у першому матчі проти Бельгії, вигравши 3:1 у стикових зустрічах. Втім у матчі-відповіді "червоні дияволи" оформили камбек (0:3).

А у червні "синьо-жовті" не були надто успішними на товариському турнірі Canadian Shield – 2:4 проти Канади та 2:1 із Новою Зеландією. Але усі ці поєдинки мають менш важливий статус за ігри кваліфікації на ЧС.

Україна опинилась у групі з Францією, Ісландією та Азербайджаном. Щоб вийти напряму на Мундіаль, треба вигравати квартет. А для цього потрібно як мінімум не програти віцечемпіонам світу французам.

Команда Дешама виходила у фінали двох останніх Мундіалів, а на Євро-2024 дійшла до півфіналу. "Ле Бле" мають велику кількість зірок, таких як Мбаппе, Меньян, Дембеле, Дуе, Екітіке та брати Тюрами.

Де дивитися

Матч Україна – Франція онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO, а також телеканалі "Megogo Спорт" в кабельних мережах. Початок поєдинку – 5 вересня о 21:45 (за київським часом).

Зустріч пройде у Вроцлаві на стадіоні "Тарчінскі Арена". Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Україна – Франція. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.

УКРАЇНА – ФРАНЦІЯ