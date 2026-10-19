Відповідним відео зловмисники в масках уже почали хизуватись у соцмережах. Зазначимо, що йдеться про абсолютно автентичні речі аргентинського футболіста.

Що відомо про крадіжку у Франції

Під час протестів Францію накрила хвиля мародерства. Злодії не обмежились самими лише торговими центрами та бутиками. Наприклад, із одного з футбольних музеїв Парижа вони викрали футболку Ліонеля Мессі з 10 номером із часів виступу за Барселону. А також його капітанську пов'язку з автографом з того ж періоду.

Щоправда, офіційних підтверджень від музею поки не надходило. Утім, судячи з кадрів у соцмережах, ідеться саме про ці експонати.

Протести у Європі, зокрема, у Франції спалахнули 17 жовтня. Загальнонаціональні акції переросли в сутички з поліцією, підпали та пограбування. Постраждали бутики відомих брендів, а не тільки футбольний музей. Люди вийшли на протести проти подорожчання життя та поганих умов освіти. Однак потім протести просто переросли в суцільні безлади.

Чи отримає Мессі "Золотий м'яч" у 2026 році

Уже наступного тижня, а саме 26 жовтня, відбудеться церемонія нагородження "Золотим м'ячем" 2026 року. Нагороду отримає найкращий футболіст попереднього сезону. Серед головних претендентів на нагороду називають Ліонеля Мессі. Для аргентинця це може бути вже 9 "Золотий м'яч" у кар'єрі.

Зокрема, раніше стало відомо, чи приїде футболіст на церемонію нагородження "Золотим м'ячем" до Лондона. Спершу повідомлялось, що так, мовляв, аргентинець прибуде до Великої Британії разом із родиною. Утім не обов'язково, щоб отримати нагороду, а вручити її.

Однак згодом відомий інсайдер Фабріціо Романо опублікував інформацію, в якій повідомив, що Мессі не запрошували на церемонію нагородження "Золотим м'ячем". Тож, достеменно невідомо, чи приїде футболіст до Лондона.