Злоумышленники в масках уже начали хвастаться соответствующим видео в соцсетях. Отметим, что речь идет об абсолютно подлинных вещах аргентинского футболиста.

Что известно о краже во Франции

Во время протестов Францию накрыла волна мародерства. Воры не ограничились одними лишь торговыми центрами и бутиками. Например, из одного из футбольных музеев Парижа они похитили футболку Лионеля Месси с номером 10, в которой он играл за Барселону. А также его капитанскую повязку с автографом того же периода.

Правда, официальных подтверждений от музея пока не поступало. Впрочем, судя по кадрам в соцсетях, речь идет именно об этих экспонатах.

Протесты в Европе, в частности во Франции, вспыхнули 17 октября. Общенациональные акции переросли в столкновения с полицией, поджоги и грабежи. Пострадали бутики известных брендов, а не только футбольный музей. Люди вышли на протесты против роста стоимости жизни и плохих условий образования. Однако затем протесты просто переросли в сплошные беспорядки.

Получит ли Месси "Золотой мяч" в 2026 году

Уже на следующей неделе, а именно 26 октября, состоится церемония награждения "Золотым мячом" 2026 года. Награду получит лучший футболист предыдущего сезона. Среди главных претендентов на награду называют Лионеля Месси. Для аргентинца это может стать уже 9-м "Золотым мячом" в карьере.

В частности, ранее стало известно, приедет ли футболист на церемонию награждения "Золотым мячом" в Лондон. Сначала сообщалось, что, мол, аргентинец прибудет в Великобританию вместе с семьей. Впрочем, не обязательно для того, чтобы получить награду, а чтобы вручить ее.

Однако впоследствии известный инсайдер Фабрицио Романо опубликовал информацию, в которой сообщил, что Месси не приглашали на церемонию награждения "Золотым мячом". Поэтому точно неизвестно, приедет ли футболист в Лондон.