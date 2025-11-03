400 днів без стрижки: як Манчестер Юнайтед "знущається" з фаната і до чого тут програші клубу

Манчестер Юнайтед продовжує демонструвати нестабільні результати та періодично засмучувати фанатів. Тим не менше, криза в клубі дозволила одному із вболівальників гучно про себе заявити на увесь світ.

Безсумнівно, найбільш відомим фанатом манкуніанців цього року став 29-річний Френк Ілетт. Хлопець запустив челендж, за яким нині стежить увесь футбольний світ. 24 Канал розповідає детальніше про історію вболівальника.

Що відомо про Френка Ілетта?

Хлопець є уродженцем Оксфорда та нині проживає в Іспанії. У нього є дівчина та навіть донька, проте з-поміж інших фанатів виділяє палка любов до Манчестер Юнайтед.

Команда ж останні роки не тішить своїми результатами, а минулого року змінила тренера Еріка тен Хага на Рубена Аморіма. Саме тоді Френку прийшла в голову ідея, яка зробила його популярним на увесь світ.

Після чергової невдачі "дияволів" 5 жовтня 2024-го Ілетт публічно пообіцяв не стригти волосся, поки Манчестер Юнайтед не виграє п'ять матчів поспіль. Спочатку Френк казав про три гри, але пізніше збільшив термін.

Тоді він вважав, що його челендж триватиме недовго і вже взимку хлопець знову завітає до перукаря. Проте гравці Манчестера наче побачили виклик Френка та почали вражати своєю нестабільністю.

Челендж, який затягнувся

Як наслідок, вболівальник вже більше року не ходить в перукарню, адже МЮ не може видати серію з п'яти перемог. Його голова стала схожа на пташине гніздо, яке він стилізував під афростиль.

Як змінювався Френк за останній рік: дивитися відео

Кожна осічка МЮ, особливо після перемог перед цим, додавала популярності Ілетту. Англієць зібрав велику кількість підписників у інстаграм, наразі їх вже більше 630 тисяч.

Френк став брати участь в спортивних рекламних роликах. Проте метою фаната стала не тільки розважальна мета челенджу, а ще і благодійна.

Що буде із волоссям?

Ілетт зізнався, що підтримує фонд "Маленька принцеса". Його мета – допомога дітям та юнакам, які втратили волосся через онкозахворювання та інші проблеми.

Фонд безкоштовно надає перуки дітям, які їх потребують. Френк вже зібрав чималу суму донатів завдяки своїй популярності. Ба більше, саме "Маленькій принцесі" має дістатися волосся Ілетта, коли він нарешті його позбудеться.

Проте це має відбутися вже не раніше грудня цього року. Жовтневі матчі Манчестера дали надію Ілетту на завершення челенджу. Підопічні Аморіма змогли здобути три поспіль перемоги в АПЛ, обігравши Сандерленд, Ліверпуль та Брайтон в чемпіонаті Англії.

Різні образи Ілетта із довгим волоссям / фото з інстаграму Френка:

Як Манчестер Юнайтед знущається з фаната?

За увесь рік челенджу МЮ лише раз видав три перемоги поспіль – у січні поточного року. Для успішного завершення випробування "дияволам" потрібно було продовжити серію звитягами над Ноттінгем Форест і Тоттенхемом.

І зустріч із командою Олександра Зінченка вселяла оптимізм, адже команда йде в зоні вильоту. Але підопічні Шона Дайча знову обірвали надію Ілетта на стрижку, зігравши внічию (2:2).

Як Френк завітав на матч проти Челсі: дивитися відео

Продовжує життя челенджу і той факт, що наразі манкуніанці виступають лише в АПЛ. Команда не пройшла в єврокубки та ганебно вилетіла з Кубка ліги від клубу з четвертого дивізіону Грімсбі Таун.

Наразі термін відрощування волосся Френком складає майже 400 днів. Фанат зізнається, що хотів би позбутися волосся на "Олд Траффорд" і щоб його підстриг один з футболістів клубу.

Також хлопець мріє потрапити на матч МЮ після чотирьох перемог поспіль, щоб на власні очі побачити фініш страждань. Або ж черговий фейл з боку улюбленої команди.