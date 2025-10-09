Проте інша ситуація виникла з найперспективнішим супертяжем Мозесом Ітаумою, якого називають "Новим Майком Тайсоном". Йому не вдається домовитися про великий бій для британця й це турбує Френка Воррена, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Чим Усик заважає Ітаумі?

Вже відомо, що його наступний поєдинок заплановано на 13 грудня у Манчестері. Проте досі залишається невідомо, хто стане суперником.

20-річний боксер уже дозрів до поєдинків з боксерами найвищого рівня, але вони відмовляються ділити з ним ринг. Відомий промоутер розповів, чому так відбувається, дотично звинувативши в цьому й Олександра Усика.

"Поки що не вдається знайти суперника. Усі хочуть неймовірні гроші за бій з Ітаумою. Відразу вимагають не менше ніж 3,5 мільйона. На якій планеті ми живемо? У мене такого не було в кар'єрі, щоб я не міг знайти суперника для 20-річного боксера.

Це через Усика. Він утримує чотири титули й ніхто не знає, що він робитиме далі. Чи захищатиме титули? Чи зробить їх вакантними? Просто завершить кар'єру? Всі чекають, щоб потім претендувати на титул", – сказав Воррен.

Зазначмо, що наразі найбільш ймовірним суперником Мозеса Ітауми вважається Г'юї Ф'юрі. Таким інсайдом напередодні у соцмережі X поділився відомий організатор боїв Рік Глейзер.

Мені повідомили, що Ітаума битиметься з Ф'юрі. Цей той боксер, якого за всю кар'єру ніхто так і не зупинив достроково. Мені здається, що Мозес стане тим опонентом, який знищить свого суперника у грудні,

– написав Глейзер.

Довідка. Г'юї Ф'юрі на професійному рівні провів 33 поєдинки, в яких здобув 30 перемог (17 нокаутом). Він зазнав трьох поразок, поступившись тільки Джозефу Паркеру, Кубрату Пулєву та Олександру Повєткіну (всім за очками).

Нагадаємо, що напередодні Тоні Белью розповів, що мав розмову з Олександром Усиком про завершення кар'єри. Він розповів, коли це має статися та чим планує займатися український боксер після того, як повісить рукавички на цвях.

