Однако другая ситуация возникла с самым перспективным супертяжеловесом Мозесом Итаумой, которого называют "Новым Майком Тайсоном". Ему не удается договориться о большом бое для британца и это беспокоит Фрэнка Уоррена, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Чем Усик мешает Итауме?

Уже известно, что его следующий поединок запланирован на 13 декабря в Манчестере. Однако до сих пор остается неизвестно, кто станет соперником.

20-летний боксер уже созрел к поединкам с боксерами высокого уровня, но они отказываются делить с ним ринг. Известный промоутер рассказал, почему так происходит, косвенно обвинив в этом и Александра Усика.

"Пока не удается найти соперника. Все хотят невероятные деньги за бой с Итаумой. Сразу требуют не менее 3,5 миллионов. На какой планете мы живем? У меня такого не было в карьере, чтобы я не мог найти соперника для 20-летнего боксера.

Это из-за Усика. Он удерживает четыре титула и никто не знает, что он будет делать дальше. Будет ли защищать титулы? Или сделает их вакантными? Просто завершит карьеру? Все ждут, чтобы потом претендовать на титул", – сказал Уоррен.

Отметим, что сейчас наиболее вероятным соперником Мозеса Итаумы считается Хьюи Фьюри. Таким инсайдом накануне в соцсети X поделился известный организатор боев Рик Глейзер.

Мне сообщили, что Итаума будет драться с Фьюри. Этот тот боксер, которого за всю карьеру никто так и не остановил досрочно. Мне кажется, что Мозес станет тем оппонентом, который уничтожит своего соперника в декабре,

– написал Глейзер.

Справка. Хьюи Фьюри на профессиональном уровне провел 33 поединка, в которых одержал 30 побед (17 нокаутом). Он потерпел три поражения, уступив только Джозефу Паркеру, Кубрату Пулеву и Александру Поветкину (всем по очкам).

