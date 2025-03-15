"Побачимо": промоутер Дюбуа відреагував на рішення WBO щодо бою Усик – Паркер

Всесвітня боксерська організація втрутилась у плани Олександра Усика. Українського чемпіона зобов'язали захищати чемпіонський пояс WBO у надважкій вазі.

Усик має протягом 30 днів домовитись з Джозефом Паркером щодо проведення бою, інакше він втратить титул. У команді Даніеля Дюбуа відреагували на рішення WBO, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Як відреагував Воррен

Френк Воррен, промоутер Даніеля Дюбуа, прокоментував рішення Всесвітньої боксерської організації стосовно Олександра Усика. Спортивний функціонер також зачепив тему бою між Королем хевівейту та "Динамітом".

Реванш Усик – Дюбуа? Побачимо, що станеться. У цій ситуації залучено багато компонентів, які перебувають у русі. Але можу сказати одне – Джозеф Паркер зараз у чудовій позиції. Це 100 відсотків,

– сказав Воррен.

Зазначимо, що Олександр Усик може відмовитись від титулу чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBO. Тоді українець поб'ється з Даніелем Дюбуа лише за три пояси – WBC, WBA та IFB.

Також є варіант, що Джозеф Паркер погодиться битись з переможцем реваншу Усик – Дюбуа. У такому разі Олександр зустрінеться з Даніелем у битві за звання абсолютного чемпіона світу.