В ніч на 22 грудня відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця одноголосним рішенням суддів, пише 24 канал з посиланням на Boxing24/7.

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Промоутер Ф'юрі не відступає від позиції

Воррен все ще не погоджується з рішенням суддів у реванші Усик – Ф'юрі. Він сказав, що дивився на нього холоднокровно та спокійно. Судді вважають, що Тайсон не виграв жодного раунду за останні шість – це нісенітниця.

Якби він виграв два раунди, він виграв би весь поєдинок. Якщо він виграє один раунд, то це нічия. Ніхто не може сказати мені, що реванш не був близьким,

– заявив Френк Воррен.

Відзначимо, що після поразки в реванші Тайсон Ф'юрі може зустрітися на рингу з Ентоні Джошуа, який у вересні 2024 року нокаутом поступився Даніелю Дюбуа. У разі відмови Ей-Джея є інформація, що "Циганський король" може побитися з Володимиром Кличком.